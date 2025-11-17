Parlando, in questi giorni, a 'Milan Vibes', Kucka ha voluto però precisare il perché di quelle dichiarazioni su Leao, probabilmente equivocate o 'ingigantite' dall'eco che ebbero sulla stampa. "Sono andato a vedere una partita quando ero a Parma e “camminava”. Ma non lo dicevo solo io, anche i miei amici che erano con me", ha spiegato l'ex anche di Genoa e Parma in Serie A.
Kucka, all'epoca, aveva visto un Leao un po' avulso dal gioco. "Se non mi aspettavo la sua esplosione? No, non dico che non me l’aspettavo ma che quella volta non mi era piaciuto, poi ha dimostrato tutto il suo talento nel tempo …e meno male!", ha chiosato l'ex rossonero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA