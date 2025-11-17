Parlando, in questi giorni, a 'Milan Vibes', Kucka ha voluto però precisare il perché di quelle dichiarazioni su Leao, probabilmente equivocate o 'ingigantite' dall'eco che ebbero sulla stampa. "Sono andato a vedere una partita quando ero a Parma e “camminava”. Ma non lo dicevo solo io, anche i miei amici che erano con me", ha spiegato l'ex anche di Genoa e Parma in Serie A.