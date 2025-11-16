Gianluca Lapadula, ex attaccante del Milan (stagione 16-17), è ritornato a parlare del suo periodo trascorso in rossonero ai microfoni di RadioRossonera. L'italo-peruviano è arrivato a Milano nel lontano giugno del 2016 per circa 10 milioni di euro: durante la sua stagione al Milan ha collezionato 27 presenze e segnato 8 gol. Durante la chiacchierata, l'ex giocatore del Milan ha parlato del suo arrivo, ricordando con sorriso le forti emozioni provate quel giorno. Lapadula poi ha voluto esprimere alcune parole anche per Silvio Berlusconi, ex storico proprietario e presidente del Milan, scomparso nel giugno del 2023. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Lapadula: “Il trasferimento in rossonero è stato il raggiungimento di un sogno”
INTERVISTE
Ex Milan, Lapadula: “Il trasferimento in rossonero è stato il raggiungimento di un sogno”
Gianluca Lapadula, ex attaccante del Milan è ritornato a parlare del suo periodo trascorso in rossonero ai microfoni di RadioRossonera
Ex Milan, le parole di Lapadula—
LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, confronto tra due maestri del centrocampo: Çalhanoğlu vs Modric
”Sicuramente il Milan è stato il raggiungimento di un sogno. Ricordo il momento, è stato motivo di grande emozione per me e per la mia famiglia. È stato un anno ricco di emozioni e ringrazio tantissimo il presidente Berlusconi per la fiducia e l’occasione che mi ha dato oltre a tutto il popolo rossonero per l’affetto”
© RIPRODUZIONE RISERVATA