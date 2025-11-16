Gianluca Lapadula, ex attaccante del Milan (stagione 16-17), è ritornato a parlare del suo periodo trascorso in rossonero ai microfoni di RadioRossonera. L'italo-peruviano è arrivato a Milano nel lontano giugno del 2016 per circa 10 milioni di euro: durante la sua stagione al Milan ha collezionato 27 presenze e segnato 8 gol. Durante la chiacchierata, l'ex giocatore del Milan ha parlato del suo arrivo, ricordando con sorriso le forti emozioni provate quel giorno. Lapadula poi ha voluto esprimere alcune parole anche per Silvio Berlusconi, ex storico proprietario e presidente del Milan, scomparso nel giugno del 2023. Ecco, di seguito, le sue parole: