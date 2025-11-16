L'ex Milan Reijnders sul prossimo derby: 'Farò il tifo per i rossoneri'

Pianeta Milan
L’ex Milan Reijnders: “Farò il tifo per i rossoneri. Derby partita difficile ma sono sicuro che …”

L'ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders ha rilasciato un'intervista a SportMediaset dopo il pareggio tra Olanda e Polonia. Tra i temi discussi, non poteva mancare una dichiarazione sul prossimo derby. Ecco cosa ha detto a riguardo
Tijjani Reijnders, che ha vestito la maglia del Milan per due stagioni dal 2023 al 2025 totalizzando 107 presenze con 19 gol e 9 assist, ha parlato in esclusiva a 'SportMediaset' dopo il pareggio 1-1 tra Polonia e Olanda, sfida del Gruppo G nelle qualificazioni europee ai Mondiali 2026. Con questo risultato, alla nazionale di Koeman sarà sufficiente un pareggio lunedì contro la Lituania per staccare il pass per l'ambita competizione che si svolgerà la prossima estate.

Una delle domande poste all'ex centrocampista rossonero riguarda il prossimo impegno in Serie A del Milan contro l'Inter di Chivu, attualmente prima in classifica, con due punti di vantaggio sul Diavolo.

Ecco cosa ha detto 'Tiji' riguardo il Derby della Madonnina in programma domenica 23 novembre, alle ore 20:45 a 'San Siro', alla ripresa del campionato di Serie A. "Sicuramente guarderò la partita, non ci sono dubbi. E supporterò il Milan, stanno davvero facendo un buon lavoro al momento, poi chiaramente il derby sarà una partita complicata. Il Derby della Madonnina è difficile, ma sono fiducioso che il Milan riuscirà a conquistare i tre punti" ha spiegato l'ex numero 14 milanista.

