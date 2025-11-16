L'ex Milan Reijnders sul prossimo derby: 'Farò il tifo per i rossoneri'

Ecco cosa ha detto 'Tiji' riguardo il Derby della Madonnina in programma domenica 23 novembre, alle ore 20:45 a 'San Siro', alla ripresa del campionato di Serie A. "Sicuramente guarderò la partita, non ci sono dubbi. E supporterò il Milan, stanno davvero facendo un buon lavoro al momento, poi chiaramente il derby sarà una partita complicata. Il Derby della Madonnina è difficile, ma sono fiducioso che il Milan riuscirà a conquistare i tre punti" ha spiegato l'ex numero 14 milanista.