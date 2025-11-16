Italia, Zambrotta: 'Passato troppo dall'ultimo Mondiale. Sulla Norvegia ...'

Sull'ultimo successo azzurro all'Europeo del 2021 : "Dobbiamo ricordare che l'Italia ha vinto il Campionato Europeo nel 2020, che si è disputato nel 2021 a causa del Covid. Non dobbiamo dimenticarlo. Tuttavia, è chiaro che è passato troppo tempo dall'ultima volta che hanno partecipato a un torneo importante come il Mondiale".

Sulla Norvegia, i prossimi avversari dell'Italia: "Se si guardano i numeri, è chiaramente l'attacco a fare la differenza. È una squadra che crea molto, costruisce molte occasioni e riesce a concretizzarle grazie agli attaccanti, con Haaland come punto di riferimento più importante. È una squadra giovane, dinamica, offensiva, con una difesa solida. Non subiscono molto, e questo è importante. È una squadra che mi piace e che ha giocato un ottimo calcio negli ultimi anni".