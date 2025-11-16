Italia, Zambrotta: 'Passato troppo dall'ultimo Mondiale. Sulla Norvegia ...'

Pianeta Milan
Italia, Zambrotta: “Strano vedere una Nazionale come la nostra fuori da una competizione così importante …”

L’Italia del C.T. Gennaro Gattuso si prepara alla sfida contro la Norvegia, un test tutt'altro che banale. Gli Azzurri hanno già la certezza di partecipare ai playoff che mettono in palio l'accesso ai prossimi Mondiali, ma la partita di 'San Siro' resta fondamentale per il morale, per ritrovare ritmo e per consolidare certezze in vista degli appuntamenti decisivi. In un Meazza che si annuncia caldo, l'obiettivo è dare continuità e arrivare alle sfide di marzo con fiducia e convinzione.

Le parole di Gianluca Zambrotta sulla Nazionale

Ai microfoni di NRK, ha parlato uno degli eroi del Mondiale 2006, Gianluca Zambrotta. Ecco le sue parole sulla Nazionale rimasta fuori dagli ultimi due campionati del mondo: "È vero, purtroppo non hanno partecipato a due Mondiali di fila, ed è un vero peccato. È strano vedere una nazionale come l'Italia, con la sua storia e i suoi successi internazionali, fuori da una competizione così importante".

Sull'ultimo successo azzurro all'Europeo del 2021: "Dobbiamo ricordare che l'Italia ha vinto il Campionato Europeo nel 2020, che si è disputato nel 2021 a causa del Covid. Non dobbiamo dimenticarlo. Tuttavia, è chiaro che è passato troppo tempo dall'ultima volta che hanno partecipato a un torneo importante come il Mondiale".

Sulla Norvegia, i prossimi avversari dell'Italia: "Se si guardano i numeri, è chiaramente l'attacco a fare la differenza. È una squadra che crea molto, costruisce molte occasioni e riesce a concretizzarle grazie agli attaccanti, con Haaland come punto di riferimento più importante. È una squadra giovane, dinamica, offensiva, con una difesa solida. Non subiscono molto, e questo è importante. È una squadra che mi piace e che ha giocato un ottimo calcio negli ultimi anni".

