De Laurentiis duro: 'Ho prestato Anguissa, è tornato sfasciato. Così no...'

De Laurentiis attacca le Nazionali per i troppi infortuni, chiedendo più potere ai club e un mercato straordinario con risarcimenti. Un problema che ha colpito anche il Milan, penalizzato da diverse defezioni durante l’ultima sosta
La questione degli infortuni in Nazionale continua a far discutere in Serie A. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non ha usato mezzi termini durante il collegamento con 'Motore Italia, edizione America's Cup'. "Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, Anguissa è tornato sfasciato. Non si può andare avanti così", ha affermato il patron del club partenopeo. Secondo il numero uno del Napoli, le società dovrebbero avere voce in capitolo sulla disponibilità dei giocatori per gli impegni internazionali. Inoltre, in caso di infortuni, ci dovrebbe essere la possibilità di una finestra di mercato straordinaria con eventuale risarcimento. De Laurentiis ha concluso sottolineando come FIFA e UEFA sembrino disinteressate al problema.
Il caso analogo del Milan
Un ragionamento che trova tesi a supporto anche a Casa Milan. Durante la penultima pausa per le nazionali, i rossoneri hanno dovuto fare i conti con diverse defezioni pesanti che hanno rischiato di compromettere la stagione dei rossoneri.