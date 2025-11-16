Mentre il Milan sta continuando a preparare il derby contro l'Inter , in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45, alcune leggende rossonere prendono parola. Con la pausa delle Nazionali in corso, molti ex calciatori, sia nerazzurri che rossoneri, hanno voluto spendere alcune parole sul Derby della Madonnina, uno dei più sentiti in Italia. A parlare è stato anche Demetrio Albertini , ex storico centrocampista del Milan. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

Sulla coppia Leao-Pulisic in attacco: "Nessuno dei due come caratteristiche è un nove, ma conta l’interpretazione che si dà al ruolo. Leao può partire al centro, a patto di non ricevere troppi palloni spalle alla porta, e poi spostarsi sulla sinistra dove contro la Roma ha fatto la differenza. Pulisic è intelligente e andrà negli spazi", questo il parere di Albertini.