Albertini: “Duello? A centrocampo: Rabiot il rinforzo perfetto, Modric un fuoriclasse”

L'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': le sue parole
Mentre il Milan sta continuando a preparare il derby contro l'Inter, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45, alcune leggende rossonere prendono parola. Con la pausa delle Nazionali in corso, molti ex calciatori, sia nerazzurri che rossoneri, hanno voluto spendere alcune parole sul Derby della Madonnina, uno dei più sentiti in Italia. A parlare è stato anche Demetrio Albertini, ex storico centrocampista del Milan. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

Sul livello tattico: "A Chivu piace alzare la pressione e non è detto che per Allegri sia un vantaggio difendersi basso e ripartire. Contro la Roma che ha iniziato aggressiva, per mezzora il Milan è andato in difficoltà e ha subito parecchio. Se hai uno veloce come Leao e uno che conosce il calcio come Modric, non puoi farti schiacciare".

Su quale sarà il duello più importante: "Quello a centrocampo perché lì in mezzo le due formazioni si equivalgono e hanno giocatori straordinari: Modric è un fuoriclasse, Rabiot il rinforzo perfetto perché conosceva la Serie A e Allegri; l’Inter ha lo stesso reparto che da qualche anno è una garanzia e ha aggiunto Susic"

