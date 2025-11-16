L'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': le sue parole
Mentre il Milan sta continuando a preparare il derby contro l'Inter, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45, alcune leggende rossonere prendono parola. Con la pausa delle Nazionali in corso, molti ex calciatori, sia nerazzurri che rossoneri, hanno voluto spendere alcune parole sul Derby della Madonnina, uno dei più sentiti in Italia. A parlare è stato anche Demetrio Albertini, ex storico centrocampista del Milan. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
Sul livello tattico: "A Chivu piace alzare la pressione e non è detto che per Allegri sia un vantaggio difendersi basso e ripartire. Contro la Roma che ha iniziato aggressiva, per mezzora il Milan è andato in difficoltà e ha subito parecchio. Se hai uno veloce come Leao e uno che conosce il calcio come Modric, non puoi farti schiacciare".