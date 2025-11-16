L'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': le sue parole
Mentre il Milan sta continuando a preparare il derby contro l'Inter, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45, alcune leggende rossonere prendono parola. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan (con cui ha passato ben 11 anni), ha parlato della stracittadina. Ecco, di seguito, le sue parole:
Sul cammino delle due milanesi: "Il Milan ha perso per strada troppi punti contro le piccole. L’Inter è andata ko con Juve e Napoli, ma poi ha avuto un passo regolare: Chivu ha trovato il modo di rimotivare un gruppo da anni al top e di inserire i giovani. Non era scontato".