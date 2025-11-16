Se Allegri è rammaricato per essere sotto di due punti: "Secondo me rammaricato perché la passata stagione il Milan era discontinuo e un po’ lo è anche adesso. Modric e Rabiot hanno dato tanto, eppure contro Cremonese, Pisa e Parma i rossoneri hanno sprecato tre occasioni importanti. Anche Max sa che deve mettere a posto qualcosa"