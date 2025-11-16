Pianeta Milan
Albertini: “Il Milan ha perso per strada troppi punti contro le piccole. Allegri…”

Albertini: “Il Milan ha perso per strada troppi punti contro le piccole. Allegri…” - immagine 1
L'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': le sue parole
Mentre il Milan sta continuando a preparare il derby contro l'Inter, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45, alcune leggende rossonere prendono parola. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan (con cui ha passato ben 11 anni), ha parlato della stracittadina. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, le parole di Albertini

Sul cammino delle due milanesi: "Il Milan ha perso per strada troppi punti contro le piccole. L’Inter è andata ko con Juve e Napoli, ma poi ha avuto un passo regolare: Chivu ha trovato il modo di rimotivare un gruppo da anni al top e di inserire i giovani. Non era scontato".

Se Allegri è rammaricato per essere sotto di due punti:  "Secondo me rammaricato perché la passata stagione il Milan era discontinuo e un po’ lo è anche adesso. Modric e Rabiot hanno dato tanto, eppure contro Cremonese, Pisa e Parma i rossoneri hanno sprecato tre occasioni importanti. Anche Max sa che deve mettere a posto qualcosa"

