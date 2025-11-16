Altafini: 'San Siro è lo stadio più bello del mondo per una partita di calcio'

José Altafini, leggenda di Milan e Napoli, racconta a Il Giornale la nostalgia per i grandi stadi del passato come il Maracanà, Wembley e San Siro, esprimendo tristezza per i cambiamenti e i ricordi indelebili di gol e folla.

José Altafini torna a parlare da protagonista assoluto della storia del nostro calcio. Campione con Milan e Napoli, autore di oltre 120 gol in rossonero e vincitore di due scudetti e della Coppa dei Campioni del 1963, l'ex centravanti è stato intervistato dal quotidiano 'Il giornale' uscito oggi in edicola. Tra i tanti temi, inevitabile quello sulla scomparsa dei grandi stadi che hanno segnato la sua carriera. Dal Maracanà a Wembley, fino a San Siro, Altafini racconta la tristezza per teatri ormai cambiati e per un passato che si sgretola, tra ricordi ancora vivi e aneddoti speciali.