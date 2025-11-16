Milan , la speranza del club è che Adrien Rabiot possa recuperare al meglio in questo periodo di sosta per le nazionali. Il francese è fermo dall'altra sosta per la lesione al muscolo soleo subita con la Francia. Senza il centrocampista, il Milan subisce tanto in difesa soprattutto a livello di gol e fatica a mantenere il risultato e il vantaggio. E' successo contro il Pisa e il Parma, non è successo contro la Roma solo per il miracolo di Maignan sul calcio di rigore di Dybala. Da verificare ancora la possibile presenza di Rabiot nel derby contro l'Inter. Decisiva potrebbe essere la giornata di martedì quando il Milan tornerà ad allenarsi. Comunque quando il francese tornerà cambierà anche tutto il centrocampo del Diavolo, come è cambiato dall'innesto estivo del francese.

Milan, Rabiot punta il derby

Per Allegri è un ritorno essenziale: in queste partite senza Rabiot in Milan ha fatto molto più fatica in fase difensiva subendo 4 gol contro Pisa e Parma e non solo. Rabiot è fondamentale contro la pressione delle squadre avversarie. Il Diavolo sta facendo fatica sotto questo punto di vista e il francese è bravissimo palla al piede a districarsi dagli avversari. Inoltre garantisce un'altra valvola di sfogo per il gioco oltre a Modric. Lo stesso croato, poi, potrebbe pensare meno alla fase di copertura con il ritorno del francese.