Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Rabiot, per il Milan un rientro fondamentale: ma poco potrebbe cambiare la mediana di Allegri?

ULTIME MILAN NEWS

Rabiot, per il Milan un rientro fondamentale: ma poco potrebbe cambiare la mediana di Allegri?

Rabiot, per il Milan un rientro fondamentale: ma poco potrebbe cambiare la mediana di Allegri?
Milan, Rabiot potrebbe tornare in gruppo presto e puntare il ritorno in campo nel derby contro l'Inter. Per Allegri sarebbe fondamentale. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, la speranza del club è che Adrien Rabiot possa recuperare al meglio in questo periodo di sosta per le nazionali. Il francese è fermo dall'altra sosta per la lesione al muscolo soleo subita con la Francia. Senza il centrocampista, il Milan subisce tanto in difesa soprattutto a livello di gol e fatica a mantenere il risultato e il vantaggio. E' successo contro il Pisa e il Parma, non è successo contro la Roma solo per il miracolo di Maignan sul calcio di rigore di Dybala. Da verificare ancora la possibile presenza di Rabiot nel derby contro l'Inter. Decisiva potrebbe essere la giornata di martedì quando il Milan tornerà ad allenarsi.  Comunque quando il francese tornerà cambierà anche tutto il centrocampo del Diavolo, come è cambiato dall'innesto estivo del francese.

Milan, Rabiot punta il derby

—  

Per Allegri è un ritorno essenziale: in queste partite senza Rabiot in Milan ha fatto molto più fatica in fase difensiva subendo 4 gol contro Pisa e Parma e non solo. Rabiot è fondamentale contro la pressione delle squadre avversarie. Il Diavolo sta facendo fatica sotto questo punto di vista e il francese è bravissimo palla al piede a districarsi dagli avversari. Inoltre garantisce un'altra valvola di sfogo per il gioco oltre a Modric. Lo stesso croato, poi, potrebbe pensare meno alla fase di copertura con il ritorno del francese.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Leao può giocare davvero da prima punta: contro il Parma segnali davvero importanti per il Milan>>>

I dubbi arrivano per il terzo posto della mediana: è vero finora Fofana è sempre partito titolare in Serie A e parte con i favori del pronostico, ma Ricci ha dimostrato di potere essere un elemento importante. Inoltre rientra anche Jashari, giocatore che non si è visto per colpa della frattura alla gamba, ma che ha qualità indiscusse. Una folla per un solo posto. Allegri potrebbe cambiare in base agli avversari. Vedremo quali saranno le sue scelte.

Leggi anche
La Francia di Maignan festeggia, il Portogallo di Leao cade: il resoconto delle Nazionali
Belgio pareggia 1-1 contro il Kazakistan, rimandata la qualificazione. Buone le prestazioni dei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA