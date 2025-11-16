Nella giornata di giovedì 13, la Francia di Mike Maignan e Christopher Nkunku è riuscita a conquistare il pass per i prossimi Mondiali

Nella giornata di giovedì 13, la Francia di Mike Maignan e Christopher Nkunku è riuscita a conquistare il pass per i prossimi Mondiali del 2026. Il 4-0 ai danni dell'ucraina ha ufficializzato il passaggio della squadra allenata da Didier Deschamps. Andata male invece per il Portogallo di Rafael Leao, sconfitto 2-0 dall'Irlanda. Ecco, di seguito, il resoconto del club rossonero:

(Fonte acmilan.com) - Vittoria decisiva per la Francia dei rossoneri Maignan e Nkunku: netto 4-0 all'Ucraina e pass conquistato per i Mondiali 2026, che si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. In campo 90' e sostanzialmente inoperoso Mike Maignan, subentrato nel finale invece Christopher Nkunku. Vince anche l'Italia del CT Gattuso: 2-0 contro la Moldavia, che certifica quasi ufficialmente gli spareggi per gli Azzurri: non impiegati Gabbia e Ricci.