LEGGI ANCHE: Zeroli in crescita costante con il Monza. Milan, occhio alla posizione del centrocampista>>>
Perde a sorpresa il Portogallo, sconfitto 2-0 a Dublino dall'Irlanda e ora costretto a battere l'Armenia nell'ultimo turno per ottenere la qualificazione diretta ai Mondiali. Rafael Leão in campo per l'ultima mezz'ora di gioco. 90' per Strahinja Pavlović nella sconfitta della Serbia contro l'Inghilterra: un 2-0 che costringe i serbi a dire addio alle possibilità di qualificazione per la rassegna iridata dell'estate prossima.
© RIPRODUZIONE RISERVATA