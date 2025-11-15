Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Belgio pareggia 1-1 contro il Kazakistan, rimandata la qualificazione. Buone le prestazioni dei rossoneri

ULTIME MILAN NEWS

Belgio pareggia 1-1 contro il Kazakistan, rimandata la qualificazione. Buone le prestazioni dei rossoneri

1-1 tra Kazakistan e Belgio, positive le prove di De Winter e Saelemaekers
Il Belgio pareggia 1-1 contro il Kazakistan e rinvia la qualificazione ai Mondiali, ora possibile solo contro il Liechtenstein. Tra i Diavoli Rossi, spiccano le prestazioni solide di De Winter e l'ingresso di Saelemaekers
Redazione

Il Belgio inciampa sul più bello e manca l'appuntamento con la qualificazione aritmetica ai prossimi Mondiali. Il pareggio 1-1 contro il Kazakistan, risultato ben lontano dalle aspettative della vigilia, costringe i Diavoli Rossi a rimandare i festeggiamenti e ad aspettare martedì prossimo, con la sfida decisiva contro l'ultima in classifica Liechtenstein, ancora a zero punti. I due gol della partita sono stati realizzati dal capitano belga Vanaken e dalla punta dei padroni di casa Satpayev.

Belgio, le prestazioni di De Winter e Saelemaekers

—  

Tra le poche note positive della partita, spicca la prestazione di Koni De Winter: il difensore rossonero è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. I numeri della sua partita sono buoni: un intercetto, due chiusure difensive, cinque recuperi, due duelli aerei vinti su due e due su tre per quanto riguarda quelli a terra. Anche con il pallone tra i piedi ha realizzato una buona prova con il 96% di precisione nei passaggi (88/92) e il 100% di lanci lunghi riusciti (3/3).

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Zeroli in crescita costante con il Monza. Milan, occhio alla posizione del centrocampista>>>

Per quanto riguarda l'esterno del Diavolo Alexis Saelemaekers, le considerazioni da fare sono poche. Il giocatore rossonero è subentrato al 71’ minuto al posto di Trossard, con l'obiettivo di dare imprevedibilità alla manovra. Il suo ingresso, però, non è bastato a scardinare il muro kazako. Tra i suoi numeri del match si sottolineano i due recuperi difensivi e un solo dribbling riuscito.

Leggi anche
Zeroli in crescita costante con il Monza. Milan, occhio alla posizione del centrocampista
Milan, novità per Lewandowski. Tonali torna a Milanello. Pentimenti su Nkunku? La verità su Zirkzee

© RIPRODUZIONE RISERVATA