1-1 tra Kazakistan e Belgio, positive le prove di De Winter e Saelemaekers

Il Belgio pareggia 1-1 contro il Kazakistan e rinvia la qualificazione ai Mondiali, ora possibile solo contro il Liechtenstein. Tra i Diavoli Rossi, spiccano le prestazioni solide di De Winter e l'ingresso di Saelemaekers

Il Belgio inciampa sul più bello e manca l'appuntamento con la qualificazione aritmetica ai prossimi Mondiali. Il pareggio 1-1 contro il Kazakistan , risultato ben lontano dalle aspettative della vigilia, costringe i Diavoli Rossi a rimandare i festeggiamenti e ad aspettare martedì prossimo, con la sfida decisiva contro l'ultima in classifica Liechtenstein, ancora a zero punti. I due gol della partita sono stati realizzati dal capitano belga Vanaken e dalla punta dei padroni di casa Satpayev .

Belgio, le prestazioni di De Winter e Saelemaekers

Tra le poche note positive della partita, spicca la prestazione di Koni De Winter: il difensore rossonero è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. I numeri della sua partita sono buoni: un intercetto, due chiusure difensive, cinque recuperi, due duelli aerei vinti su due e due su tre per quanto riguarda quelli a terra. Anche con il pallone tra i piedi ha realizzato una buona prova con il 96% di precisione nei passaggi (88/92) e il 100% di lanci lunghi riusciti (3/3).