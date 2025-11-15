Milan , Zeroli sta giocando con il Monza dallo scorso gennaio . Due prestiti per il centrocampista rossonero che ha fatto esperienza in Serie A e che ora la sta facendo in Serie B. Un processo molto importante per la crescita di un talento che potrebbe essere molto prezioso per il Milan del futuro. Ma come sta giocando Zeroli nel campionato cadetto con i brianzoli? Ecco la nostra analisi

Per Zeroli 5 partite giocate in Serie B con 2 dal primo minuto con la maglia del Monza. Al momento ancora nessun gol e nessun assist. 22 tocchi a partita con il 65% di precisione nei passaggi. Poco meno di un passaggio chiave a partita e il 37% dei duelli vinti. In più Zeroli recupera 2 palloni a partita. Come possiamo vedere dalla heatmap, il centrocampista ha cambiato modo di giocare. Con il Milan Primavera, Zeroli giocava spesso e volentieri vicino alla prima punta anche come finto trequartista. Nel suo periodo con il Milan Futuro ha giocato più basso cercando di diventare più un playmaker basso che un centrocampista box to box come lo era nella Primavera del Diavolo. La tendenza in queste prime partite di Serie B con il Monza è chiara: possiamo vedere come abbia giocato molto basso, lontano dalla porta. Vista la fisicità importante del centrocampista in prestito dal Milan, Zeroli potrebbe diventare un classico mediano fisico davanti alla difesa, bravo nei contrasti e nei recuperi del pallone.