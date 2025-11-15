Milan , Camarda è un attaccante di talento che con le giovanili rossonere ha bruciato le tappe fino ad arrivare in Serie A in questa stagione. Il Diavolo, infatti, ha deciso in estate di prestare la punta rossonera al Lecce alla ricerca di minuti importanti e continuità. Due fattori molto importanti per la crescita del calciatore italiano. Ma come è andata questa prima parte di stagione di Camarda con i giallorossi? Ecco la nostra analisi.

Camarda ha giocato 13 partite in stagione con il Lecce, ma solo 4 giocate da titolare. Infatti la media dei minuti a partita è ferma a solo 36. Per Camarda un gol e un assist e i gol attesi sono poco più di 1. Pochissimi anche i tiri di media (0.69) con una percentuale realizzativa dell'undici %. Pochissimi tiri in porta di media e poco più del 30% di duelli vinti. Il Milan ha deciso di prestare in estate Francesco Camarda con un solo obiettivo: crescita del ragazzo e soprattutto trovare la continuità mancata la scorsa stagione. Un obiettivo che al momento non è stato centrato dai rossoneri. Camarda, infatti, non è un titolare del Lecce: Di Francesco preferisce Stulic dal primo minuto e i dati parlano chiaro. Solo 36 minuti a partita, troppo pochi viste le premesse prima della stagione. Non è un problema di gol, ma proprio di continuità: Camarda sta giocando pochissimo e anche i tiri sono pochi.