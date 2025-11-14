Di Francesco: 'Da Camarda mi aspetto questo. È un momento che...'

"Mi aspetto che faccia gol e che lo porti anche qui a casa, a Lecce (ride, ndr). Sta crescendo molto, sta facendo le sue esperienze e l'Under 21 è un momento molto importante per lui"
Quella attuale è una fase importante di carriera per Francesco Camarda. Il giovane attaccante del Milandopo l'esordio in Serie A ed in Champions League con i rossoneri è stato, in questa stagione, girato in prestito al Lecce dove ha anche trovato il primo gol nel massimo campionato. Il giocatore si è guadagnato anche la convocazione con l'Italia Under 21 dal ct Silvio Baldini.
A fare il punto sul baby centravanti è stato il suo allenatore al Lecce, Eusebio Di Francesco. Ecco le sue parole rilasciate a margine di un intervento presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche in un incontro dedicato agli studenti di Diritto e Management dello Sport dell'Università del Salento.
