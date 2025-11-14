L'Italia U21 in questa ultima sosta del 2025 si tinge di rossonero nonostante sia presente solo un giocatore del Milan: il terzino Davide Bartesaghi. Il CT Silvio Baldini, però, ha chiamato anche altri due altri ragazzine fanno parte del mila, ma che attualmente sono in prestito in altre squadre, magari per aver maggiore minutaggio sulle gambe: stiamo parlando di Francesco Camarda, ora al Lecce e già convocato altre volte, e il giovane centrocampista Kevin Zeroli, ora al Monza. Proprio quest'ultimo, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sulla prima chiamata degli azzurrini. Ecco, di seguito, le sue parole: