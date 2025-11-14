Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo vecchio Milan e tanto altro: le sue parole
Ben 14 anni passati in rossonero tra giovanili e prima squadra. Filippo Galli è nato con la maglia del Milan addosso, squadra con cui ha vinto numerosi trofei nel passare degli anni. Intervistato dallo storico ex coach di Basket, Dan Peterson, l'ex difensore del Milan Filippo Galli, ha parlato di numerosi temi. Ecco, di seguito, le sue parole su quel Napoli-Milan dell'88 e su Diego Armando Maradona:
Ex Milan, le parole di Filippo Galli
—
Sul 4-1 al Napoli nell'88:"Maradona ha sempre giocato per la squadra nonostante poi fosse sempre considerato il numero uno. Noi eravamo una squadra fortissima per capacità che aveva Arrigo di fare in modo che tutte le letture in campo fossero all'unisono".