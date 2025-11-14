Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Galli: “4-1 al Napoli? Eravamo una squadra fortissima. Maradona il mio avversario più forte”

INTERVISTE

Galli: “4-1 al Napoli? Eravamo una squadra fortissima. Maradona il mio avversario più forte”

Galli: “4-1 al Napoli? Eravamo una squadra fortissima. Maradona il mio avversario più forte” - immagine 1
Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo vecchio Milan e tanto altro: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ben 14 anni passati in rossonero tra giovanili e prima squadra. Filippo Galli è nato con la maglia del Milan addosso, squadra con cui ha vinto numerosi trofei nel passare degli anni. Intervistato dallo storico ex coach di Basket, Dan Peterson, l'ex difensore del Milan Filippo Galli, ha parlato di numerosi temi. Ecco, di seguito, le sue parole su quel Napoli-Milan dell'88 e su Diego Armando Maradona:

Ex Milan, le parole di Filippo Galli

—  

Sul 4-1 al Napoli nell'88:"Maradona ha sempre giocato per la squadra nonostante poi fosse sempre considerato il numero uno. Noi eravamo una squadra fortissima per capacità che aveva Arrigo di fare in modo che tutte le letture in campo fossero all'unisono".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, parla Jashari: "E' stato un percorso lungo. Voglio dare il massimo e vincere"

Su Maradona:"Maradona è stato il mio avversario più forte, in precedenza prima di Arrigo Sacchi, Liedholm me lo faceva marcare a uomo perchè sosteneva che se sparisce Maradona per il Napoli dal campo, se sparivo  io non c'era nessun problema".

Leggi anche
Galli: “Capello? Ha saputo rivitalizzare i giocatori. Baresi è stato il mio capitano”
Milan, parla Jashari: “E’ stato un percorso lungo. Voglio dare il massimo e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA