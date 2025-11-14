Ben 14 anni passati in rossonero tra giovanili e prima squadra. Filippo Galli è nato con la maglia del Milan addosso, squadra con cui ha vinto numerosi trofei nel passare degli anni. Intervistato dallo storico ex coach di Basket, Dan Peterson , l'ex difensore del Milan Filippo Galli , ha parlato di numerosi temi. Ecco, di seguito, le sue parole su Fabio Capello e Franco Baresi, bandiera del Milan ed ex compagno di reparto:

Ex Milan, le parole di Filippo Galli

Su Capello: "L'avevo avuto anche prima per portarci ai play off in Coppa Uefa e vincemmo contro la Sampdoria a Torino. Anche lui è stato straordinario non volle distruggere quello che aveva fatto Sacchi. Essendo stato giocatore era in grado di creare sintonia con i giocatori che qualcuno lo spirito aveva perso. Lui ha saputo rivitalizzare i giocatori".