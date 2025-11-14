Su Baresi: "Ho fatto 14 stagioni, ho visto Franco Baresi allo stadio perchè ero tifoso rossonero, lui è stato il mio capitano e sarà per sempre il numero sei. Maldini altro grande capitano".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
INTERVISTE
Ben 14 anni passati in rossonero tra giovanili e prima squadra. Filippo Galli è nato con la maglia del Milan addosso, squadra con cui ha vinto numerosi trofei nel passare degli anni. Intervistato dallo storico ex coach di Basket, Dan Peterson, l'ex difensore del Milan Filippo Galli, ha parlato di numerosi temi. Ecco, di seguito, le sue parole su Fabio Capello e Franco Baresi, bandiera del Milan ed ex compagno di reparto:
Su Capello: "L'avevo avuto anche prima per portarci ai play off in Coppa Uefa e vincemmo contro la Sampdoria a Torino. Anche lui è stato straordinario non volle distruggere quello che aveva fatto Sacchi. Essendo stato giocatore era in grado di creare sintonia con i giocatori che qualcuno lo spirito aveva perso. Lui ha saputo rivitalizzare i giocatori".
Su Baresi: "Ho fatto 14 stagioni, ho visto Franco Baresi allo stadio perchè ero tifoso rossonero, lui è stato il mio capitano e sarà per sempre il numero sei. Maldini altro grande capitano".
© RIPRODUZIONE RISERVATA