Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 15 novembre 2025. Ma anche nel corso della giornata sono emerse molte novità interessanti intorno all'universo rossonero. La sosta Nazionali non ha fermato di certo la voglia di Milan e, pertanto, i temi trattati in queste ore che ci separano da Italia-Norvegia sono state, sono e saranno piuttosto bollenti. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA