A volte il calcio è fatto di occasioni da prendere al volo e non perdere. Questo è il caso di Moris Carrozzieri , oggi dirigente sportivo. L'ex difensore di Sampdoria, Arezzo, Atalanta, Palermo e Lecce racconta di quella volta che perso l'opportunità di giocare con la maglia del Milan . "Io quella maledetta gara col Torino neanche avrei dovuto giocarla, ma un altro si fece male durante la rifinitura e toccò a me". Carrozzieri racconta l'episodio nel 2009 quando su scoperto dal controllo anti doping.

Il retroscena sui rossoneri nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "La verità è che avevo chiuso col Milan, cinque anni di contratto. A fine stagione sarei andato lì. Qualche sera prima avevo assunto droga, ma era la prima volta. Una serata stupida, folle. Avevo 28 anni, era fatta al Milan e pensai: “Festeggiamo”. Me ne vergogno".