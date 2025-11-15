Pianeta Milan
La Russa contro Gattuso: “Non si può dire ‘vergogna’ a un tifoso che fischia”

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante l'evento "Il fischio che unisce" ha rilasciato alcune parole su Rino Gattuso
Alessia Scataglini
Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante l'evento "Il fischio che unisce - Costruire una cultura di rispetto nello sport" ha rilasciato alcune parole su Rino Gattuso, ct azzurro ed ex allenatore e giocatore del Milan, che nel post partita di Moldova-Italia si è lamentato dei cori fatti contro la sua squadra da parte di alcuni tifosi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di La Russa su Gattuso

"In vista della speranza, questa volta, di andare al Mondiale, dobbiamo unirci e sostenere tutti la Nazionale. Ma anche i fischi degli spettatori possono essere uno stimolo. Fino a che non sono violente, le contestazioni non devono e non possono essere considerate come eccessive.

Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia, bisogna ringraziarlo perché anche quel fischio è figlio dell'amore che ha. Certo, deve essere invitato a stringersi intorno alla nostra Nazionale, visto che speriamo che ce la faccia a qualificarsi al Mondiale. Per il resto rispetto assoluto per gli spettatori che hanno il diritto di applaudire, di incoraggiare e anche, quando vogliono, di fischiare".

