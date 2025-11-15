Pianeta Milan
Como-Milan Femminile, Sottili: "Le rossonere hanno molte qualità"

Il sito ufficiale del club lariano ha riportato le dichiarazioni fatte da Sottili, mister del Como, alla vigilia del match contro il Milan
Oggi, alle ore 18:00, il Milan Femminile di Coach Bakker affronterà il Como Women in trasferta dopo il grandioso successo avuto contro la Juventus. Il sito ufficiale del club lariano ha riportato le dichiarazioni fatte da Stefano Sottili, allenatore del Como, nella classica conferenza stampa della vigilia. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Femminile, le parole di Sottili

"Sono partite che bisogna avere la gioia di giocare, contro avversarie che stanno facendo bene e che hanno tutte le qualità per poter essere prime in classifica. C’è grande voglia di misurarsi con una squadra prestigiosa, nella consapevolezza di trovarci di fronte a un gruppo forte. Per ottenere un risultato positivo dovremo quindi offrire una prestazione importante. Quando analizzi gli avversari cerchi sempre di valutare sia le qualità sia i difetti. Il Milan ha molte qualità, soprattutto in fase offensiva: ha tecnica, gamba, capacità di inserimento e grande efficacia nelle transizioni. Noi dovremo essere brave a far male in quelli che sono i loro punti deboli, seppur pochi.

Ho visto molto equilibrio nella mia squadra. Serve la maturità di gestire al meglio tutto, sia i risultati positivi sia quelli negativi. Rispetto alla passata stagione ho riscontrato una maggiore consapevolezza e un miglior controllo delle emozioni, elementi che permettono di vivere meglio la settimana di preparazione alla partita. Già dopo le sconfitte avevamo notato equilibrio da parte delle ragazze. Si tratta di un gruppo composto da giovani e da elementi più esperti, e questo mix sta mostrando un ottimo equilibrio. È un aspetto che sto apprezzando particolarmente"

