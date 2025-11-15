Milan Femminile, le parole di Sottili

"Sono partite che bisogna avere la gioia di giocare, contro avversarie che stanno facendo bene e che hanno tutte le qualità per poter essere prime in classifica. C’è grande voglia di misurarsi con una squadra prestigiosa, nella consapevolezza di trovarci di fronte a un gruppo forte. Per ottenere un risultato positivo dovremo quindi offrire una prestazione importante. Quando analizzi gli avversari cerchi sempre di valutare sia le qualità sia i difetti. Il Milan ha molte qualità, soprattutto in fase offensiva: ha tecnica, gamba, capacità di inserimento e grande efficacia nelle transizioni. Noi dovremo essere brave a far male in quelli che sono i loro punti deboli, seppur pochi.