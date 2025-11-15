Scaroni: “Vedere le partite nel nuovo impianto sarà magnifico. Aspettiamo una crescita importante nei ricavi”
Ho visto molto equilibrio nella mia squadra. Serve la maturità di gestire al meglio tutto, sia i risultati positivi sia quelli negativi. Rispetto alla passata stagione ho riscontrato una maggiore consapevolezza e un miglior controllo delle emozioni, elementi che permettono di vivere meglio la settimana di preparazione alla partita. Già dopo le sconfitte avevamo notato equilibrio da parte delle ragazze. Si tratta di un gruppo composto da giovani e da elementi più esperti, e questo mix sta mostrando un ottimo equilibrio. È un aspetto che sto apprezzando particolarmente"
