Mentre il Milan sta continuando a preparare il derby contro l'Inter, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45, alcune leggende rossonere prendono parola. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan (con cui ha passato ben 11 anni), ha parlato della stracittadina. Ecco, di seguito, le sue parole:
Albertini: “Derby? Impegnativo per entrambe. Allegri ha sistemato parecchie cose”
Ex Milan, le parole di Albertini—
Sul derby: "Impegnativo per entrambe e, guardando la classifica, un po’ sorprendente. Per me non era scontato vedere Inter e Milan così in alto dopo undici giornate. Entrambe sulla carta hanno rose forti, ma il calcio si gioca sul campo e bisogna fare i conti con molti aspetti. L’Inter per esempio ha giocato il Mondiale per club fino a luglio e la stanchezza psicologica poteva pesare. In più c’è un nuovo allenatore che doveva entrare in sintonia con il gruppo. Chivu è stato bravo a riuscirci in tempi brevi. Il Milan invece era reduce dall’ottavo posto dello scorso anno e Allegri ha sistemato parecchie cose lavorando nel precampionato"
