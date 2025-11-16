Ex Milan, Thiaw: 'Ibrahimovic? È il tipo che vuole spingerti a migliorare ...'

Pianeta Milan
Ex Milan, Thiaw: “Ibrahimovic? È una persona che esprime chiaramente la sua opinione. Ecco perché parlavamo..”

Malick Thiaw, oggi in crescita al Newcastle, ha raccontato a SkySportDE il suo rapporto con Ibrahimovic: "Mi parlava spesso, pretendeva tanto e mi spingeva sempre a migliorare". Ora il difensore è atteso dallo spareggio Mondiale con la sua Germania
Durante l'ultimo calciomercato estivo, il Newcastle ha acquistato Malick Thiaw per una cifra superiore ai 35 milioni di euro. Dopo un inizio lento e alcune panchine in Premier League, ora Malick sta attraversando un grande momento di forma, coronato dalla convocazione con la sua nazionale, la Germania. Finora, il tedesco ha totalizzato dodici presenze da titolare con la maglia dei Magpies, tre in Champions League, due in Carabao Cup e sette in Premier League.

Le parole di Malick Thiaw su Ibrahimovic

L'ex difensore del Milan è stato intervistato da 'SkySportDE' e una delle domande era sul rapporto che aveva a Milano con Zlatan Ibrahimovic. Ecco la risposta del classe 2001: "Se gli parlavo spesso? Sì, molto spesso. È una persona che esprime chiaramente la sua opinione ed è molto chiaro su ciò che pretende. Ti elogia anche, ma è più il tipo che vuole spingerti a migliorare. Ecco perché ha avuto così tante conversazioni con me".

Nel frattempo, Thiaw e compagni saranno impegnati lunedì in una sfida decisiva per il Mondiale. La partita con la Slovacchia rappresenta uno spareggio per il pass diretto in vista del prossimo torneo internazionale. La Germania, dalla sua, ha la possibilità di pareggiare per passare come prima, ma la nazionale allenata da Calzona ha già dimostrato di poter battere la selezione di Nagelsmann.

