Ex Milan, Thiaw: 'Ibrahimovic? È il tipo che vuole spingerti a migliorare ...'

Durante l'ultimo calciomercato estivo, il Newcastle ha acquistato Malick Thiaw per una cifra superiore ai 35 milioni di euro . Dopo un inizio lento e alcune panchine in Premier League, ora Malick sta attraversando un grande momento di forma, coronato dalla convocazione con la sua nazionale, la Germania. Finora, il tedesco ha totalizzato dodici presenze da titolare con la maglia dei Magpies, tre in Champions League, due in Carabao Cup e sette in Premier League.

Le parole di Malick Thiaw su Ibrahimovic

L'ex difensore del Milan è stato intervistato da 'SkySportDE' e una delle domande era sul rapporto che aveva a Milano con Zlatan Ibrahimovic. Ecco la risposta del classe 2001: "Se gli parlavo spesso? Sì, molto spesso. È una persona che esprime chiaramente la sua opinione ed è molto chiaro su ciò che pretende. Ti elogia anche, ma è più il tipo che vuole spingerti a migliorare. Ecco perché ha avuto così tante conversazioni con me".