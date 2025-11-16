Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Boban racconta: “Ci sono stati dei contatti con Modric. Contento che sia al Milan”

ULTIME MILAN NEWS

Boban racconta: “Ci sono stati dei contatti con Modric. Contento che sia al Milan”

Boban racconta: 'Ci sono stati dei contatti con Modric. Contento che sia al Milan'
L'attuale presidente della Dinamo Zagabria ed ex giocatore del Milan Zvonimir Boban ha parlato di Luka Modric e della scelta di firmare col Diavolo in estate
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Luka Modric ha lasciato in estate il Real Madrid per passare al Milan: "È un peccato che il Real non abbia permesso a Modric di concludere la sua carriera lì, nel club in cui ha lasciato il segno nel calcio in modo epico". Queste le parole dell'ex calciatore rossonero Zvonimir Boban.

L'attuale presidente della Dinamo Zagabria ha parlato del centrocampista del Milan (parole riprese da 24sata.hr): "È raro vedere un giocatore con tale classe. È un peccato che non gli abbiano permesso di concludere la sua carriera lì".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Rabiot, per il Milan un rientro fondamentale: ma poco potrebbe cambiare la mediana di Allegri?>>>

Boban ha parlato anche del tentativo di portare Modric proprio alla Dinamo: "Avevamo il sogno di riportarlo nel nostro club. Ci sono stati dei contatti, ma non c'è stata nessuna risposta dall'altra parte. Questo avrebbe sollevato molto il calcio croato, avrebbe accelerato alcuni processi. Abbiamo visto quell'opportunità, ma Luka ha scelto qualcos'altro. Dato che non è la Dinamo, sono contento che sia il Milan".

Leggi anche
Albertini: “Duello? A centrocampo: Rabiot il rinforzo perfetto, Modric un fuoriclasse”
Ex Milan, Thiaw: “Ibrahimovic? È una persona che esprime chiaramente la sua opinione. Ecco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA