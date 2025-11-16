Boban ha parlato anche del tentativo di portare Modric proprio alla Dinamo: "Avevamo il sogno di riportarlo nel nostro club. Ci sono stati dei contatti, ma non c'è stata nessuna risposta dall'altra parte. Questo avrebbe sollevato molto il calcio croato, avrebbe accelerato alcuni processi. Abbiamo visto quell'opportunità, ma Luka ha scelto qualcos'altro. Dato che non è la Dinamo, sono contento che sia il Milan".