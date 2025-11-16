Calciomercato Milan, Modric fondamentale: si lavoro per il rinnovo

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Luka Modric sta giocando moltissimo con la maglia del Milan : 965 minuti giocati, 91% di precisione passaggi, un gol segnato e due assist a referto. Massimiliano Allegri non rinuncia lui e lo schiera quasi sempre titolare con il ruolo di centrocampista davanti alla difesa. Come scrive il quotidiano, visti i suoi minuti in campo e la centralità del croato nel progetto rossonero, sembrerebbe strano vederlo andare via dopo una sola stagione.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' la dirigenza del Milan sarebbe già al lavoro per parlare con il calciatore di un possibile prolungamento. Secondo il quotidiano sarebbe facile pensare che l'ultima parola spetterebbe al calciatore stesso. L'obiettivo della stagione è vincere con il Milan, poi sarà il tempo del Mondiale della Croazia e infine si penserà al futuro personale.