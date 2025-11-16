Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Modric pilastro del Milan: dirigenza al lavoro per un possibile rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN

Modric pilastro del Milan: dirigenza al lavoro per un possibile rinnovo

Calciomercato Milan, Modric fondamentale: si lavoro per il rinnovo
Calciomercato, Luka Modric in estate ha firmato con il Milan un contratto annuale con opzione di rinnovo. Il Diavolo potrebbe pensare a un rinnovo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Luka Modric sta giocando moltissimo con la maglia del Milan: 965 minuti giocati, 91% di precisione passaggi, un gol segnato e due assist a referto. Massimiliano Allegri non rinuncia lui e lo schiera quasi sempre titolare con il ruolo di centrocampista davanti alla difesa. Come scrive il quotidiano, visti i suoi minuti in campo e la centralità del croato nel progetto rossonero, sembrerebbe strano vederlo andare via dopo una sola stagione. 

Secondo 'Il Corriere dello Sport' la dirigenza del Milan sarebbe già al lavoro per parlare con il calciatore di un possibile prolungamento. Secondo il quotidiano sarebbe facile pensare che l'ultima parola spetterebbe al calciatore stesso. L'obiettivo della stagione è vincere con il Milan, poi sarà il tempo del Mondiale della Croazia e infine si penserà al futuro personale.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, l'esperto rivela: anche i rossoneri interessati a un colpo a parametro zero>>>

Vedremo se Luka Modric resterà davvero ancora al Milan in vista della prossima stagione. Ricordiamo che nel contratto del croato c'è un'opzione di rinnovo.

Leggi anche
Calciomercato Milan, l’esperto rivela: anche i rossoneri interessati a un colpo a...
Mercato Milan, ecco il difensore perfetto per gennaio. E se tornasse lui?

© RIPRODUZIONE RISERVATA