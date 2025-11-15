Pianeta Milan
Croazia ai Mondiali, il rossonero Modric: “Sensazione fenomenale. Siamo felici e orgogliosi”

Luka Modric, classe 1985, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri e leader della Croazia del Commissario Tecnico Zlatko Kranjčar, ha commentato così la qualificazione della sua Nazionale ai Mondiali 2026: le dichiarazioni
Battendo 3-1 allo stadio 'Rujevica' di Rijeka le Isole Far Øer, la Croazia del Commissario Tecnico Zlatko Kranjčar ha vinto il Gruppo L della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026, staccando la Repubblica Ceca, conquistando così il pass per la kermesse iridata di fine stagione negli U.S.A, in Canada e in Messico.

Croazia-Far Øer 3-1, così Modric nel post-partita

Luka Modric, centrocampista del Milan e stella della Croazia, è rimasto in campo per 62', prima di lasciare il suo posto in campo a Nikola Vlasic del Torino, autore del terzo gol. Al termine del match, Modric ha parlato così della qualificazione centrata ai Mondiali.

"La sensazione è fenomenale e qualificarsi per la Coppa del Mondo non è un'impresa da poco, dobbiamo davvero valorizzarla. A volte pensiamo, visto che abbiamo fatto grandi cose nelle ultime due Coppe del Mondo, che tutto questo sia al di sotto della norma, ma è tutt'altro che normale. Quindi dovremmo essere felici e orgogliosi di un altro grande successo". Queste le parole di Modric, riportate dal quotidiano sportivo croato 'Sportske Novosti'.

Modric, così, potrà giocare la sua decima competizione importante con la Croazia: dopo i cinque Europei, questi saranno i quinti Mondiali. "È qualcosa di bello, di impressionante, sono orgoglioso e felice per tutto quello che ho realizzato con la Nazionale - ha spiegato Modric -. Il numero sembra irreale, sono felice e spero, se la salute me lo permetterà, di esserci. Dieci è un numero speciale per me e credo che potremo ottenere di nuovo un buon risultato. Sarà sicuramente bello. Abbiamo giocato la partita nel modo giusto. Non abbiamo iniziato bene, ma siamo migliorati con il passare del tempo e abbiamo meritato la vittoria".

