" La sensazione è fenomenale e qualificarsi per la Coppa del Mondo non è un'impresa da poco , dobbiamo davvero valorizzarla. A volte pensiamo, visto che abbiamo fatto grandi cose nelle ultime due Coppe del Mondo, che tutto questo sia al di sotto della norma, ma è tutt'altro che normale. Quindi dovremmo essere felici e orgogliosi di un altro grande successo". Queste le parole di Modric, riportate dal quotidiano sportivo croato 'Sportske Novosti'.

Modric, così, potrà giocare la sua decima competizione importante con la Croazia: dopo i cinque Europei, questi saranno i quinti Mondiali. "È qualcosa di bello, di impressionante, sono orgoglioso e felice per tutto quello che ho realizzato con la Nazionale - ha spiegato Modric -. Il numero sembra irreale, sono felice e spero, se la salute me lo permetterà, di esserci. Dieci è un numero speciale per me e credo che potremo ottenere di nuovo un buon risultato. Sarà sicuramente bello. Abbiamo giocato la partita nel modo giusto. Non abbiamo iniziato bene, ma siamo migliorati con il passare del tempo e abbiamo meritato la vittoria".