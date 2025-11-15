A Simon Kjær, ex difensore del Milan per quattro stagioni e mezza, dal 2020 al 2024, è stato chiesto un parere su quanto accaduto l'anno passato ai rossoneri in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. La sua risposta è stata laconica, ma al contempo interessante e molto allusiva. «Per me ci sono stati troppi cambi. A tutti i livelli. Non dico di più perché dovrei parlare di cose che so dai miei amici, e sono questioni riservate. Certo, sono stato male come tutti i tifosi e ora sto molto meglio».