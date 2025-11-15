Simon Kjær , ritiratosi dal calcio giocato a gennaio di quest'anno, ha giocato nel Milan per quattro stagioni e mezza, dal gennaio 2020 al giugno 2024 , vincendo uno Scudetto con i rossoneri - allora allenati da Stefano Pioli - nel 2022 . Giunto in rossonero insieme a Zlatan Ibrahimović , coronando così il sogno di una carriera, ovvero giocare nel Milan, Kjær ha ricordato quei momenti, quelli della cavalcata verso il tricolore, in un' intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

"Nel 2022, quando un compagno parcheggiava a Milanello, gli leggevo in faccia la gioia di esserci. La gara con la Lazio diede la spinta decisiva. Ibra creava tensione, in positivo e in negativo. Voleva solo vincere. Pioli è stato molto bravo a capire i momenti e noi a gestire il casino che Ibra creava. A volte dovevi mettergli una mano sulla spalla e dirgli “calma, respira”. Zlatan, però, mi ha insegnato tantissimo". E al giornalista della 'rosea' che gli ha chiesto di associare l'emozione della felicità a un momento in particolare della sua carriera, Kjær ha risposto senza esitazioni: "Scudetto 2022 con il Milan".