Milan-Entella, Borsani: 'Fofana, Pulisic e Jashari mi hanno aiutato molto...'

Sul Milan Futuro : "Ci stiamo riprendendo dalla sconfitta di Sondrio. Siamo arrabbiati, vogliamo ripartire verso i nostro obiettivi che sono la nostra crescita e, siccome siamo il Milan, anche vincere".

Sul gol e sull'aiuto ricevuto dai giocatori della prima squadra: "Sono molto contento per il gol. È stata un'emozione molto forte. Prima della partita mi hanno aiutato tanto Fofana, Jashari e Pulisic. Mi hanno detto come fare certi movimenti. Sono contento del fatto che loro mi aiutino e mi facciano migliorare".