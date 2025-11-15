Milan-Entella, Borsani: 'Fofana, Pulisic e Jashari mi hanno aiutato molto...'

Pianeta Milan
INTERVISTE

Milan-Entella, parla Borsani: “Bellissimo giocare con chi milita in Serie A. Su Pulisic, Jashari e Fofana …”

Il Milan perde 3-2 con l'Entella, ma a spiccare è il 17enne Emanuele Borsani: il giovane esterno segna, si dice «molto contento» per il gol e per l'occasione di giocare con professionisti del calibro di Pulisic, Fofana e Jashari
Il Milan cade a sorpresa 3-2 nell'amichevole di Solbiate Arno contro la Virtus Entella. I rossoneri partono forte e sbloccano il match con Pulisic, ma con il passare dei minuti abbassano i giri e concedono troppo: gli ospiti sfruttano le numerose incursioni in area e trovano l'1-1 con Ankeye nel finale di primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia: la squadra di Allegri crea e spreca, poi torna avanti con il giovane esterno Borsani. L'Entella però reagisce, pareggia con Boccadamo approfittando di un'uscita sbagliata di Jashari e completa la rimonta nel finale con Debenedetti.

Milan-Entella, le parole di Borsani

Al termine del match, ha parlato ai microfoni di Milan TV l'autore del secondo gol rossonero, Emanuele Borsani. Ecco le sue parole sulle emozioni provate in questa amichevole coi "grandi": "Sono contentissimo. Anche se era solo un'amichevole, è stato bellissimo giocare con dei professionisti che militano in Serie A. Giocare con loro mi aiuta certamente a crescere e mi aiuta per il mio futuro".

Sul Milan Futuro: "Ci stiamo riprendendo dalla sconfitta di Sondrio. Siamo arrabbiati, vogliamo ripartire verso i nostro obiettivi che sono la nostra crescita e, siccome siamo il Milan, anche vincere".

Sul gol e sull'aiuto ricevuto dai giocatori della prima squadra: "Sono molto contento per il gol. È stata un'emozione molto forte. Prima della partita mi hanno aiutato tanto Fofana, Jashari e Pulisic. Mi hanno detto come fare certi movimenti. Sono contento del fatto che loro mi aiutino e mi facciano migliorare".

