Milan-Entella, Borsani: 'Fofana, Pulisic e Jashari mi hanno aiutato molto...'

Il Milan perde 3-2 con l'Entella, ma a spiccare è il 17enne Emanuele Borsani: il giovane esterno segna, si dice «molto contento» per il gol e per l'occasione di giocare con professionisti del calibro di Pulisic, Fofana e Jashari
Il Milan cade a sorpresa 3-2 nell'amichevole di Solbiate Arno contro la Virtus Entella. I rossoneri partono forte e sbloccano il match con Pulisic, ma con il passare dei minuti abbassano i giri e concedono troppo: gli ospiti sfruttano le numerose incursioni in area e trovano l'1-1 con Ankeye nel finale di primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia: la squadra di Allegri crea e spreca, poi torna avanti con il giovane esterno Borsani. L'Entella però reagisce, pareggia con Boccadamo approfittando di un'uscita sbagliata di Jashari e completa la rimonta nel finale con Debenedetti.
Milan-Entella, le parole di Borsani
—
Al termine del match, ha parlato ai microfoni di Milan TV l'autore del secondo gol rossonero, Emanuele Borsani. Ecco le sue parole sulle emozioni provate in questa amichevole coi "grandi": "Sono contentissimo. Anche se era solo un'amichevole, è stato bellissimo giocare con dei professionisti che militano in Serie A. Giocare con loro mi aiuta certamente a crescere e mi aiuta per il mio futuro".