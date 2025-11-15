Bonny ha parlato (anche) del Derby della Madonnina , che vedrà i nerazzurri giocare tecnicamente in casa, in una lunga intervista rilasciata questa mattina a 'La Gazzetta dello Sport'. Come fascino e grandezza vale Barça-Real . Mi sono rimasti in testa certi duelli come quello tra Denzel Dumfries e Theo Hernández . Sono due grandi squadre che non si odiano, ma in quei 90’ è una battaglia. Speriamo che, alla fine, tutto si colori di nerazzurro".

Una battaglia già decisiva per le sorti del campionato? Bonny è sicuro: "No, perché siamo solo a novembre e può succedere di tutto, però il derby è già importante: poter prendere altri punti, non solo sul Milan, ma anche su Napoli, Roma e le altre che spingono da dietro, sarebbe un bel salto".