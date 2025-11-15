Pianeta Milan
Inter, Bonny: “Derby contro il Milan? 90′ di battaglia. Ma non sarà decisiva”

Ange-Yoan Bonny, attaccante francese trasferitosi dal Parma all'Inter nell'ultima sessione estiva di calciomercato, ha parlato (anche) del derby contro il Milan di domenica 23 novembre in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' di oggi
Ange-Yoan Bonny, classe 2003, si è trasferito dal Parma all'Inter, nell'ultima sessione estiva di calciomercato, per 23 milioni di euro più 3 di bonus e il suo impatto con l'universo nerazzurro è stato decisamente positivo. Nelle prime 15 partite disputate, infatti, tra Serie A e Champions League, il numero 14 ha segnato 4 gol e fornito 5 assist in appena 514' sul terreno di gioco.

Derby, Bonny (Inter) avverte il Milan sulla 'rosea'

Bonny, di fatto, vanta la media spaziale di una contribuzione a una rete dell'Inter ogni 57'. L'auspicio di tutti i tifosi della seconda squadra di Milano è che il centravanti transalpino continui così, magari proprio a cominciare dal derby contro il Milan, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro', alla ripresa del campionato dopo la sosta Nazionali.

Bonny ha parlato (anche) del Derby della Madonnina, che vedrà i nerazzurri giocare tecnicamente in casa, in una lunga intervista rilasciata questa mattina a 'La Gazzetta dello Sport'. Come fascino e grandezza vale Barça-Real. Mi sono rimasti in testa certi duelli come quello tra Denzel Dumfries e Theo Hernández. Sono due grandi squadre che non si odiano, ma in quei 90’ è una battaglia. Speriamo che, alla fine, tutto si colori di nerazzurro".

Una battaglia già decisiva per le sorti del campionato? Bonny è sicuro: "No, perché siamo solo a novembre e può succedere di tutto, però il derby è già importante: poter prendere altri punti, non solo sul Milan, ma anche su Napoli, Roma e le altre che spingono da dietro, sarebbe un bel salto".

