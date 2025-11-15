Un'accusa dalla quale Paquetá è stato prosciolto soltanto il 31 luglio di quest'anno . Al quotidiano brasiliano 'Globo', in un'intervista rilasciata nelle ultime ore, Paquetá ha confermato come, nel 2023 , sia stato davvero a un passo dal vestire la maglia della squadra di Pep Guardiola . "Tutti sanno che era fatta. Probabilmente avrei firmato la settimana in cui ho ricevuto la lettera dalla English Football Association . Professionalmente parlando, ho perso tanto, quel trasferimento, un salto di carriera".

Il brasiliano ha poi parlato di cosa ha vissuto nel periodo in cui ha rischiato la squalifica a vita. "Psicologicamente è stato terribile, a partire dalla paura di questa indecisione, dall'incertezza del mio futuro, pur sapendo chi sono, cosa faccio e cosa ho fatto. Ma, a causa delle circostanze delle indagini e del modo in cui la federazione ha gestito il tutto, ho avuto paura. Mia moglie ed io abbiamo attraversato due anni lunghi e dolorosi, ma con un lieto fine. Questo ha anche rafforzato il nostro matrimonio, la nostra storia come famiglia: io, lei e i bambini. Sono felice che sia finita cosi; ho lottato duramente contro tutto questo, ed è molto difficile non poter parlare, ascoltare diverse narrazioni e non poter raccontare la tua versione della storia".