Ex Milan, Paquetà: 'Caso scommesse? Ho avuto paura. Sono felice che...'

Arrivato al Milan in un periodo difficile, Lucas Paquetà non è riuscito a lasciare il segno. Il brasiliano classe 1997 ha segnato una sola rete nel suo periodo passato in rossonero. L'ex Flamengo è stato poi ceduto al Lione e adesso con gli inglesi del West Ham . In passato era stato anche coinvolto nel calcio scommesse, salvo poi venire assolto recentemente: nessuna multa o sospensione per cui il giocatore potrà continuare a giocare con gli hammers.

"Psicologicamente è stato terribile, a partire dalla paura di questa indecisione, dall'incertezza del mio futuro, pur sapendo chi sono, cosa faccio e cosa ho fatto. Ma, a causa delle circostanze delle indagini e del modo in cui la federazione ha gestito il tutto, ho avuto paura. Mia moglie ed io abbiamo attraversato due anni lunghi e dolorosi, ma con un lieto fine. Questo ha anche rafforzato il nostro matrimonio, la nostra storia come famiglia: io, lei e i bambini. Sono felice che sia finita così; ho lottato duramente contro tutto questo".