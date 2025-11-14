Dopo una vita al servizio del calcio da giocatore, è passato ad allenare, e l'ha fatto nel migliore dei modi. Carlo Ancelotti, ex giocatore e allenatore del Milan, è diventato ora il nuovo Commissario Tecnico del Brasile per preparare la squadra in vista del prossimo Mondiale nel 2026. L'ex allenatore del Milan, in un'intervista rilasciata ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', ha voluto commentare il campionato italiano, facendo anche una sorta di griglia inerente alla lotta scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:
Le parole sul Derby: "Equilibrato come la Serie A. L’Inter ha mantenuto la stessa struttura e Chivu sta seguendo la linea di Inzaghi. L’Inter è una squadra molto solida, come il Milan. Per questo mi aspetto una partita bloccata. In più l’Inter è la squadra più europea che abbiamo: sta facendo benissimo in Champions dove ha vinto tutte le partite e viene dalle due finali in tre anni. Mantiene il suo livello con grande continuità, Marotta è veramente un dirigente capace e ha fatto un grande lavoro".
