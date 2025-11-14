Euro 2032, Abodi: 'C'è una competizione tra questi stadi. Mi sembra...'

Il tema nuovi stadi è molto caldo nel panorama del calcio italiano. Molte squadre, tra cui il Milan, da tempo si stanno cercando di attrezzare in vista degli Europei del 2032 che si disputeranno tra Italia e Turchia. A fare un quadro generale su questo tema è stato Andrea Abodi, Ministro dello sport e per i giovani. Ecco le sue parole rilasciate in un'intervista al Corriere dello Sport.
INTERVISTE
Euro 2032, Abodi: “C’è una vera e propria competizione tra questi stadi. Fuori dalla selezione ci sono…”
Andrea Abodi, Ministro per lo sport e per i giovani, ha fatto un quadro generale sulla situazione stadi in vista di Euro 2032 elencando quali strutture sono in competizione e quali no: ecco le sue parole
Euro 2032, le parole del Ministro Abodi—
"Per l'Olimpico sono stati previsti investimenti significativi, apprezzati da UEFA e FIGC.Lo stadio della Juventus va già bene, gli altri tre saranno scelti dalla Federazione e proposti a ottobre 2026: è una vera e propria competizione tra Firenze, che ha già il cantiere aperto, Milano, Bologna, Cagliari, Napoli, Salerno e Palermo. Hanno manifestato interesse anche Genova, Verona e Bari. E fuori dalla selezione ci sono Venezia, Empoli e Como. Mi sembra un bel cambio di passo".
