Euro 2032, Abodi: 'C'è una competizione tra questi stadi. Mi sembra...'

Andrea Abodi, Ministro per lo sport e per i giovani, ha fatto un quadro generale sulla situazione stadi in vista di Euro 2032 elencando quali strutture sono in competizione e quali no: ecco le sue parole

Il tema nuovi stadi è molto caldo nel panorama del calcio italiano. Molte squadre, tra cui il Milan , da tempo si stanno cercando di attrezzare in vista degli Europei del 2032 che si disputeranno tra Italia e Turchia . A fare un quadro generale su questo tema è stato Andrea Abodi , Ministro dello sport e per i giovani. Ecco le sue parole rilasciate in un'intervista al Corriere dello Sport.

"Per l'Olimpico sono stati previsti investimenti significativi, apprezzati da UEFA e FIGC.Lo stadio della Juventus va già bene, gli altri tre saranno scelti dalla Federazione e proposti a ottobre 2026: è una vera e propria competizione tra Firenze, che ha già il cantiere aperto, Milano, Bologna, Cagliari, Napoli, Salerno e Palermo. Hanno manifestato interesse anche Genova, Verona e Bari. E fuori dalla selezione ci sono Venezia, Empoli e Como. Mi sembra un bel cambio di passo".