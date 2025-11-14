Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Galli sul Milan di Sacchi: “La squadra italiana più forte di tutti i tempi. A Barcellona…”

INTERVISTE

Galli sul Milan di Sacchi: “La squadra italiana più forte di tutti i tempi. A Barcellona…”

Galli sul Milan di Sacchi: “La squadra italiana più forte di tutti i tempi. A Barcellona…” - immagine 1
Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha raccontato il suo passato al servizio dei colori rossoneri ma non solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo ben 14 anni passati in rossonero tra giovanili e prima squadra, Filippo Galli, intervistato dallo storico ex coach di Basket, Dan Peterson, ha voluto ripercorrere alcuni dei suoi momenti più belli in carriera, soffermandosi anche sugli avversari incontrati lungo il cammino. Ecco, di seguito, le sue sul Milan di Sacchi, considerata da molti la squadra più forte di tutti i tempi, e sui momenti più belli passati in rossonero:

Ex Milan, le parole di Galli

—  

Sui momenti belli:"Da milanista ricordò con piacere la prima Champions al Barcellona contro la Steaua Bucares. Il nostro autobus sembrava venisse spostato dai tifosi. Io giocai solo quindici minuti, devo ringraziare mister Sacchi che mi ha fatto entrare, è stata una serata indimenticabile".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, niente Icardi? Spunta un nome dalla Francia. Le parole di Jashari

Sul Milan di Sacchi:"La squadra italiana più forte di tutti i tempi, tutti avevano qualità straordinarie. Il lavoro del gruppo che era costituto da italiani. Chi arrivò dopo come Van Basten, Gullit, Savicevic si dovette adeguare alla cultura del lavoro. Non che non fossero professionisti, però quel gruppo di lavoro era unico".

Leggi anche
Ancelotti: “Derby Inter-Milan? Equilibrato. Sono due squadre molto solide”
Euro 2032, Abodi: “C’è una vera e propria competizione tra questi stadi. Fuori dalla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA