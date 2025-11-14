Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha raccontato il suo passato al servizio dei colori rossoneri ma non solo...
Dopo ben 14 anni passati in rossonero tra giovanili e prima squadra, Filippo Galli, intervistato dallo storico ex coach di Basket, Dan Peterson, ha voluto ripercorrere alcuni dei suoi momenti più belli in carriera, soffermandosi anche sugli avversari incontrati lungo il cammino. Ecco, di seguito, le sue sul Milan di Sacchi, considerata da molti la squadra più forte di tutti i tempi, e sui momenti più belli passati in rossonero:
Ex Milan, le parole di Galli
Sui momenti belli:"Da milanista ricordò con piacere la prima Champions al Barcellona contro la Steaua Bucares. Il nostro autobus sembrava venisse spostato dai tifosi. Io giocai solo quindici minuti, devo ringraziare mister Sacchi che mi ha fatto entrare, è stata una serata indimenticabile".