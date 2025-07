West Ham, Paquetá scagionato dalle accuse: fine di un incubo per l’ex Milan

Sospiro di sollievo in casa West Ham e per Lucas Paquetá: scagionato l'ex centrocampista del Milan dalle accuse di scommesse

Sospiro di sollievo in casa West Ham e per Lucas Paquetá: il club londinese ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter che una Commissione di regolamentazione indipendente ha scagionato l'ex centrocampista del Milan dalle accuse di cattiva condotta mossegli dalla Football Association (FA) per presunte violazioni della norma E5 della FA. Una notizia che mette fine a un periodo di grande incertezza per il talentuoso brasiliano, coinvolto in un'inchiesta su presunte irregolarità legate a scommesse.