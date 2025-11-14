Pianeta Milan
Galli: “C’era attenzione sui vivai, molti italiani entravano nelle prime squadre. Oggi…”

Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha raccontato il suo passato al servizio dei colori rossoneri ma non solo...
Dopo ben 14 anni passati in rossonero tra giovanili e prima squadra, Filippo Galli, intervistato dallo storico ex coach di Basket, Dan Peterson, ha voluto ripercorrere alcuni dei suoi momenti più belli in carriera, soffermandosi anche sugli avversari incontrati lungo il cammino. Ecco, di seguito, le sue parole sulla gestione dei giovani e sulla sua carriera da mister:

Ex Milan, le parole di Filippo Galli

Sui giovani: "C'era attenzione sui giovani vivai, molti italiani entravano nelle prime squadre. Oggi con l'apertura dei mercati e quindi con la libera circolazione dei lavoratori e quindi dei calciatori davvero ci sono tanti stranieri. Difficile il lavoro dei ct, talento c'è ma bisogna lavorare in maniera diversa".

Sulla carriera da mister:"Ho fatto per 5 anni l'allenatore: 4 di settore giovanile, due anni come collaboratore di Franco Baresi alla Primavera e due come head coach. Infine un anno nella prima squadra nello staff di Ancelotti e Tassotti, per me quell'anno è stato come andare a un master"

