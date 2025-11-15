Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Reijnders lancia il Milan per derby e Scudetto. Poi rivela: “Tornare in futuro? Dico …”

INTERVISTE

Reijnders lancia il Milan per derby e Scudetto. Poi rivela: “Tornare in futuro? Dico …”

Reijnders: 'Derby? Ho fiducia nel Milan. Scudetto, si può. Sul mio ritorno in futuro ...'
Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan oggi al Manchester City, ha parlato del derby di Milano in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro', ma non soltanto, in esclusiva per 'SportMediaset'. Le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan per due stagioni, dal 2023 al 2025 (con 107 presenze, 19 gol e 9 assist al suo attivo), ha rilasciato un'intervista - in esclusiva - a 'SportMediaset' dopo Polonia-Olanda 1-1, partita valida per il Gruppo G della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Agli 'oranje' del Commissario Tecnico Roland Koeman, ora, basterà un pareggio lunedì sera in casa contro la Lituania per accedere alla kermesse iridata.

Ex Milan, Reijnders in esclusiva a 'SportMediaset'

—  

Reijnders, per l'occasione, ha parlato del derby Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre, alle ore 20:45 a 'San Siro', alla ripresa del campionato di Serie A. "Sicuramente guarderò la partita, non ci sono dubbi. E supporterò il Milan, stanno davvero facendo un buon lavoro al momento, poi chiaramente il derby sarà una partita complicata. Il Derby della Madonnina è difficile, ma sono fiducioso che il Milan riuscirà a conquistare i tre punti", ha spiegato l'ex rossonero.

LEGGI ANCHE

Reijnders ha poi proseguito parlando delle ambizioni stagionali del Milan di Massimiliano Allegri. "Scudetto? La possibilità di vincere quest’anno c’è, stanno facendo un ottimo lavoro, spero davvero che la Seconda Stella della storia del Milan possa arrivare presto. Quindi, una battuta alla domanda: "Tornerai in futuro al Milan?". "Ci vediamo", la risposta di Reijnders, in italiano e con un largo sorriso.

"Spero che la Seconda Stella possa arrivare presto"

—  

Il Nazionale olandese ha poi parlato del cammino verso i Mondiali. "Siamo sulla buona strada, non è ancora fatta, ma dobbiamo finire il lavoro lunedì, dobbiamo essere pronti per una partita difficile, ovviamente avremmo voluto raggiungere la certezza matematica della qualificazione contro la Polonia, sfortunatamente non è successo e allora dovremo finire il lavoro lunedì”. Ma l'Olanda punta a vincere i Mondiali in U.S.A., Canada e Messico? “Se ti qualifichi per il Mondiale, vuoi vincere il Mondiale. Abbiamo una grande squadra e dobbiamo dimostrarlo, a partire da lunedì quando vogliamo assicurarci il posto”.

LEGGI ANCHE: Milan, per la difesa si pesca in Bundesliga: cinque opzioni sul taccuino di Tare >>>

La chiosa dell'ex centrocampista del Milan, poi, riguarda l'Italia che, al contrario, è certa di dover passare per i playoff se vorrà ottenere la qualificazione alla competizione. “Avete mancato le ultime due qualificazioni? Sì, lo so, ho visto. Spero che vi possiate qualificare, ma è una situazione difficile, siete lì … si vedrà…”.

Leggi anche
Inter, Bonny: “Derby contro il Milan? 90′ di battaglia. Ma non sarà decisiva”
Ex Milan, Paquetá: “Tutti sanno che era fatta con il Manchester City. Ecco quando avrei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA