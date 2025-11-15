Reijnders ha poi proseguito parlando delle ambizioni stagionali del Milan di Massimiliano Allegri. "Scudetto? La possibilità di vincere quest’anno c’è, stanno facendo un ottimo lavoro, spero davvero che la Seconda Stella della storia del Milan possa arrivare presto. Quindi, una battuta alla domanda: "Tornerai in futuro al Milan?". "Ci vediamo", la risposta di Reijnders, in italiano e con un largo sorriso.
"Spero che la Seconda Stella possa arrivare presto"—
Il Nazionale olandese ha poi parlato del cammino verso i Mondiali. "Siamo sulla buona strada, non è ancora fatta, ma dobbiamo finire il lavoro lunedì, dobbiamo essere pronti per una partita difficile, ovviamente avremmo voluto raggiungere la certezza matematica della qualificazione contro la Polonia, sfortunatamente non è successo e allora dovremo finire il lavoro lunedì”. Ma l'Olanda punta a vincere i Mondiali in U.S.A., Canada e Messico? “Se ti qualifichi per il Mondiale, vuoi vincere il Mondiale. Abbiamo una grande squadra e dobbiamo dimostrarlo, a partire da lunedì quando vogliamo assicurarci il posto”.
La chiosa dell'ex centrocampista del Milan, poi, riguarda l'Italia che, al contrario, è certa di dover passare per i playoff se vorrà ottenere la qualificazione alla competizione. “Avete mancato le ultime due qualificazioni? Sì, lo so, ho visto. Spero che vi possiate qualificare, ma è una situazione difficile, siete lì … si vedrà…”.
