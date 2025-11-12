Modric, foto e autografi con il Milan Club Milanistra | FOTO

Il giocatore del Milan Luka Modric si è prestato per foto, video e autografi con il Milan Club Milanistra presso la città di Rijeka

Luka Modric sta giocando a livelli davvero importanti in questa prima parte di stagione con la maglia del Milan. Il centrocampista croato è stato spesso tra i migliori in campo, specialmente nelle vittorie della squadra di Allegri. Modric resta anche un pilastro, naturalmente, della nazionale croata con la quale punta al Mondiale del 2026 in cui vorrà essere ancora tra i protagonisti in campo.

Il giocatore rossonero si è prestato per foto, video e autografi con il Milan Club Milanistra presso la città di Rijeka. Alcuni membri del club, infatti, hanno raggiungo il ritiro delle nazionale croata. Ecco il post su Facebook.