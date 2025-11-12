Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Modric, foto e autografi con il Milan Club Milanistra | FOTO

SOCIAL

Modric, foto e autografi con il Milan Club Milanistra | FOTO

Modric, foto e autografi con il Milan Club Milanistra | FOTO
Il giocatore del Milan Luka Modric si è prestato per foto, video e autografi con il Milan Club Milanistra presso la città di Rijeka
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Luka Modric sta giocando a livelli davvero importanti in questa prima parte di stagione con la maglia del Milan. Il centrocampista croato è stato spesso tra i migliori in campo, specialmente nelle vittorie della squadra di Allegri. Modric resta anche un pilastro, naturalmente, della nazionale croata con la quale punta al Mondiale del 2026 in cui vorrà essere ancora tra i protagonisti in campo.

Il giocatore rossonero si è prestato per foto, video e autografi con il Milan Club Milanistra presso la città di Rijeka. Alcuni membri del club, infatti, hanno raggiungo il ritiro delle nazionale croata. Ecco il post su Facebook.

LEGGI ANCHE

"Grazie Luka Modric di cuore!

Non riesco a descrivere quanto siamo felici di avere una foto con te e che sei venuto nel miglior club del mondo GRAZIE GRAZIE GRAZIE".

LEGGI ANCHE: Confronto tra Estupinan e Bartesaghi: quale è la migliore soluzione per la fascia del Milan? I numeri>>>

Una giornata davvero magica per i tifosi rossoneri croati. Vedremo se Modric verrà usato anche in queste partite delle Croazia.

Leggi anche
Milan, Allegri avvistato a Torino per sostenere Sinner alle ATP Finals | VIDEO
Ex Milan, Theo Hernandez ritorna in rossonero? La risposta social fa impazzire i tifosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA