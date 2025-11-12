Modric, foto e autografi con il Milan Club Milanistra | FOTO

Confronto tra Estupinan e Bartesaghi: quale è la migliore soluzione per la fascia del Milan? I numeri
"Grazie Luka Modric di cuore!
Non riesco a descrivere quanto siamo felici di avere una foto con te e che sei venuto nel miglior club del mondo GRAZIE GRAZIE GRAZIE".
Una giornata davvero magica per i tifosi rossoneri croati. Vedremo se Modric verrà usato anche in queste partite delle Croazia.
