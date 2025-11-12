Caratteristiche diverse chiaramente dei due terzini. Guardando però queste partite, Bartesaghi ha forse sbagliato meno di Estupinan e ha dato qualcosa in più anche in fase offensiva. Il terzino sinistro italiano, infatti, ha dimostrato grande attitudine offensiva e una qualità molto importante, ovvero sapere crossare molto bene. A favore di Estupinan c'è il fattore esperienza e anche la questione infortunio che lo potrebbe avere rallentato contro il Parma. La scelta di Allegri potrebbe anche variare da partita a partita, da avversario ad avversario. Vedremo quale sarà la chiave tattica a partire dal derby contro l'Inter.