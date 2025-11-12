Pianeta Milan
Estupinan o Bartesaghi: il dilemma di Allegri per la fascia del Milan. Caratteristiche diverse. I numeri

Confronto tra Estupinan e Bartesaghi: quale è la migliore soluzione per la fascia del Milan? I numeri
Milan, Estupinan o Bartesaghi per il futuro della fascia sinistra? Questo potrebbe essere un dubbio stagionale per Massimiliano Allegri. Ecco la nostra analisi
Milan, Bartesaghi o Estupinan? Questo il dilemma che potrebbe essere nella testa di Massimiliano Allegri in questa pausa per le partite delle nazionali. La fascia sinistra dei rossoneri potrebbe avere due giocatori per un solo posto da titolare. Estupinan è stata la prima opzione senza discussione fino a Milan-Napoli. Dopo la sua squalifica e il suo infortunio, spazio a Bartesaghi che ha dimostrato qualità molto interessanti. Estupinan è rientrato contro il Parma giocando forse la sua peggiore partita con la maglia rossonera. Da qui il dubbio: quale è la scelta migliore per la fascia sinistra? Abbiamo analizzato i numeri stagionali di entrambi i terzini sinistri.

Milan, Bartesaghi o Estupinan?

Ecco i numeri del confronto dei due terzini grazie a 'Opta' e 'Sofascore'.

Confronto che ormai si può fare visto che hanno giocato in stagione più o meno le stesse partite da titolare (7 contro 6). Pari per quanti riguarda gli assist, uno a testa. Bartesaghi ha il doppio delle occasioni create (4 contro 2) e vince anche sui passaggi chiave di media e sui duelli vinti di media. Estupinan decisamente meglio per quanto riguarda i palloni recuperato e per gli ingressi nel terzo finale del campo.

LEGGI ANCHE: Pulisic e Leao: segnali importanti in pochi minuti. Il Milan ha trovato la sua coppia>>>

Caratteristiche diverse chiaramente dei due terzini. Guardando però queste partite, Bartesaghi ha forse sbagliato meno di Estupinan e ha dato qualcosa in più anche in fase offensiva. Il terzino sinistro italiano, infatti, ha dimostrato grande attitudine offensiva e una qualità molto importante, ovvero sapere crossare molto bene. A favore di Estupinan c'è il fattore esperienza e anche la questione infortunio che lo potrebbe avere rallentato contro il Parma. La scelta di Allegri potrebbe anche variare da partita a partita, da avversario ad avversario. Vedremo quale sarà la chiave tattica a partire dal derby contro l'Inter.

