Parma-Milan, Ordine duro sul rigore: 'Episodio più grave in epoca Var'

Il Milan sabato sera ha pareggiato 2-2 col Parma , ma c'è un episodio importante da sottolineare nel deludente pareggio del 'Tardini'. Il Milan ha segnato il secondo gol su rigore , trasformato brillantemente da Rafa Leao . Ma il punto è un altro e riguarda tutto ciò che è successo prima di calciarlo. Saelemaekers conquista il penalty dopo una grande serpentina in area, il difensore del Parma prova a intervenire, ma al posto che prendere il pallone, prende la gamba dell'esterno belga. Di Bello fischia a favore dei rossoneri, ma subito dopo viene richiamato al monitor per rivedere l'episodio. Secondo il Var , è stato Alexis Saelemaekers a cercare il contatto con il difensore gialloblù. Dopo aver rivisto le immagini, Di Bello conferma la decisione iniziale e assegna il rigore . Un caso raro: è solo la terza volta che, dopo una revisione, l'arbitro mantiene la scelta presa in campo. In questo caso, giustamente, visto che, come ha ribadito Rocchi , il rigore era netto .

Parma-Milan, le parole di Franco Ordine sul rigore

Sull’episodio è intervenuto anche Franco Ordine, giornalista de 'Il Giornale'. Ecco le sue parole in merito: "Episodio Saelemaekers a Parma episodio più grave epoca var. Di solito l'arbitro viene richiamato perché si è perso qualcosa, un fallo, una mano, ma si corregge l'arbitro. Qui invece il var per la prima volta rovescia ciò che è accaduto sul campo. L'unica vera fortuna è che il varista, tale Maggioni, che non ha avuto una carriera arbitrale di grande esperienza, non rappresenta per Di Bello un tale collega da esercitargli un influenza e quindi rimane fedele alla realtà perché quello che ha visto nel monitor è quello che ha visto sul campo che è giusto. Ma se avesse trovato un altro con poca personalità...".