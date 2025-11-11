Fiorentina in vendita? Dopo l'esonero di Pioli, ex Milan, le voci erano queste: arrivata la smentita di Rocco Commisso
Negli ultimi giorni in casa Fiorentina sono arrivate delle novità. Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, è stato esonerato visti i bruttissimi risultati raccolti in 10 giornate. A prendere il posto dell'ex tecnico rossonero è stato Paolo Vanoli, che ha un compito molto arduo: risollevare la squadra, attualmente all'ultimo posto in classifica con solo 5 punti, non facendola retrocedere. Negli ultimi tempi, però, giravano alcune voci inerenti alla possibile vendita della squadra da parte di Rocco Commisso. Con una nota ufficiale, il patron della viola ha voluto smentire le voci. Ecco, di seguito, il comunicato del club:
(Fonte Fiorentina.com) - “Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi.