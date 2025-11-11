Dopo Parma-Milan, Stefano Borghi, giornalista sportivo e voce di 'Sky Sport', ha parlato del match in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. Ecco le sue parole: "Viene fuori un problema del Milan che era stato coperto bene: l’assenza di Adrien Rabiot e Christian Pulisic, che poi è entrato nel finale. In situazione di consolidamento della partita, è una doppia assenza che incide tanto, toglie due cardini fondamentali della formazione".