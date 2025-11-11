Pianeta Milan
Borghi: “Milan, la doppia assenza di Rabiot e Pulisic ha inciso tanto. Anche perché è coincisa …”

Stefano Borghi, giornalista sportivo e voce di 'Sky Sport', ha commentato così il 2-2 tra il Parma di Carlos Cuesta e il Milan di Massimiliano Allegri in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. Ecco il suo commento al match
Il Milan di Massimiliano Allegri ha pareggiato, 2-2, allo stadio 'Tardini' contro il Parma di Carlos Cuesta in occasione della 11^ giornata della Serie A 2025-2026. Avanti di due reti grazie ad Alexis Saelemaekers e Rafael Leão su calcio di rigore, il Diavolo si è fatto rimontare sul pari dalle reti di Adrián Bernabé e Enrico Delprato.

Milan, così Borghi su 'YouTube' dopo il 2-2 di Parma

Questo punto permette al Milan di conservare il secondo posto in classifica, a quota 22, pari merito con il Napoli di Antonio Conte, sconfitto a Bologna. Intanto, però, l'Inter di Cristian Chivu e la Roma di Gian Piero Gasperini sono balzate in vetta, sorpassando tutti, toccando quota 24 punti.

Dopo Parma-Milan, Stefano Borghi, giornalista sportivo e voce di 'Sky Sport', ha parlato del match in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. Ecco le sue parole: "Viene fuori un problema del Milan che era stato coperto bene: l’assenza di Adrien Rabiot e Christian Pulisic, che poi è entrato nel finale. In situazione di consolidamento della partita, è una doppia assenza che incide tanto, toglie due cardini fondamentali della formazione".

"E tutto questo è coinciso con la serata peggiore del centrocampo del Milan in questa stagione: il Luka Modrić meno scintillante, lo Youssouf Fofana impreciso, Samuele Ricci aveva fatto bene nel primo tempo e poi è calato", ha chiosato Borghi.

