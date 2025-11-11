Alla ripresa del torneo, dopo la sosta Nazionali, ci sarà il derby Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Ma come ci arriva il Diavolo, dopo l'ultima trasferta in Emilia? Ne ha parlato, in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube', il giornalista Stefano Borghi, voce di 'Sky Sport'.
"Non c’è niente di incredibilmente negativo, ovvio che questa è una squadra che deve ancora completarsi. Nell’estate ci sono stati tantissimi problemi e incongruenze. Poi, si sono allineati gli astri, dopo la sconfitta contro la Cremonese, che hanno portato all’arrivo di Adrien Rabiot che ha cambiato tante cose. Allegri è stato bravissimo, i giocatori anche: chiaro che questa squadra deve ancora consolidarsi ai massimi livelli. Il Milan ha il grande obiettivo di tornare tra le prime quattro", le parole di Borghi.
