Milan, Borghi: “Non c’è niente di incredibilmente negativo. La squadra deve ancora completarsi”

Milan, Borghi: 'Non c'è niente di incredibilmente negativo. La squadra deve ancora completarsi'
Stefano Borghi, giornalista sportivo e voce di 'Sky Sport', ha commentato - in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube' - il momento del Milan di Massimiliano Allegri, reduce dal pareggio rimediato allo stadio 'Tardini' di Parma. Le sue parole
Avanti 0-2 con i gol di Alexis Saelemaekers e Rafael Leão su calcio di rigore, il Milan di Massimiliano Allegri, nell'ultimo weekend di Serie A, si è fatto rimontare sul 2-2 dal Parma di Carlos Cuesta allo stadio 'Tardini' dalle reti di Adrián Bernabé e Enrico Delprato.

Con questo pareggio il Milan resta, sì, al secondo posto della classifica del campionato, a quota 22 punti, agganciando il Napoli di Antonio Conte, sconfitto a Bologna. Perde, però, contatto da Inter e Roma, balzate in vetta alla graduatoria con 24 punti e vede avvicinarsi proprio i rossoblu di Vincenzo Italiano, appena dietro i rossoneri con 21 punti.

Alla ripresa del torneo, dopo la sosta Nazionali, ci sarà il derby Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Ma come ci arriva il Diavolo, dopo l'ultima trasferta in Emilia? Ne ha parlato, in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube', il giornalista Stefano Borghi, voce di 'Sky Sport'.

"Non c’è niente di incredibilmente negativo, ovvio che questa è una squadra che deve ancora completarsi. Nell’estate ci sono stati tantissimi problemi e incongruenze. Poi, si sono allineati gli astri, dopo la sconfitta contro la Cremonese, che hanno portato all’arrivo di Adrien Rabiot che ha cambiato tante cose. Allegri è stato bravissimo, i giocatori anche: chiaro che questa squadra deve ancora consolidarsi ai massimi livelli. Il Milan ha il grande obiettivo di tornare tra le prime quattro", le parole di Borghi.

