Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Pellegatti sul Milan: “Professo un grande ottimismo. Mi fido di Allegri il lodolaio”

ULTIME MILAN NEWS

Pellegatti sul Milan: “Professo un grande ottimismo. Mi fido di Allegri il lodolaio”

Pellegatti sul Milan: 'Professo un grande ottimismo. Mi fido di Allegri il lodolaio'
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci dal pareggio (2-2) in casa del Parma, in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube'. Vuole vedere il bicchiere mezzo pieno
Daniele Triolo Redattore 

Carlo Pellegatti, famoso giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci dal pareggio (2-2) rimediato in casa del Parma nell'ultimo turno di campionato, in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube'. Pellegatti vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, in casa del Diavolo, in vista dei prossimi impegni.

Milan, Pellegatti: "Allegri il lodolaio ci ha dato appuntamento a marzo"

—  

"Professo un grande ottimismo. Un ottimismo che forse è paradossale in questo momento, dopo il pareggio di Parma. Ma professo grande ottimismo perché mi fido del lodolaio. Allegri il lodolaio, questo falco rapace che vola basso, ma ogni tanto becca e trova preda. Il lodolaio ci ha dato appuntamento a marzo. Noi dobbiamo stare lì, vicini. Ora siamo al terzo posto, dietro di due punti. E pensate che siamo dietro due punti dal vertice dopo che per un mese, dalla sosta di ottobre alla sosta di novembre, abbiamo giocato senza Christian Pulisic e Adrien Rabiot", ha detto Pellegatti.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, colpo di mercato in vista nella Saudi Pro League? Duello serrato con l’Inter >>>

"E se andate a vedere, ecco il mio ottimismo, le statistiche del periodo da metà settembre a metà ottobre con un centrocampo con Youssouf Fofana, Luka Modrić, Rabiot il Milan ha portato a casa contro Napoli, Juventus ed Udinese tre vittorie ed un pareggio, subendo solo un gol, e adesso tornano Rabiot e Pulisic. Come si fa a non essere ottimisti con il lodolaio che ci dà appuntamento per marzo ma con il lodolaio che nel derby, affascinante e avvincente, si ritrova Rabiot e Pulisic insieme. Andate a vedere le statistiche e sarete con me, molto ottimisti sui nostri ragazzi", ha chiosato il giornalista.

Leggi anche
Cattaneo: “Milan, la rimonta subita ha la faccia di Estupinan. Non era il caso di tenersi...
Parma-Milan, Sabatini duro: “Buttata via la vittoria e l’impressione di essere una...

© RIPRODUZIONE RISERVATA