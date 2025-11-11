Milan, Pellegatti: "Allegri il lodolaio ci ha dato appuntamento a marzo"

"Professo un grande ottimismo. Un ottimismo che forse è paradossale in questo momento, dopo il pareggio di Parma. Ma professo grande ottimismo perché mi fido del lodolaio. Allegri il lodolaio, questo falco rapace che vola basso, ma ogni tanto becca e trova preda. Il lodolaio ci ha dato appuntamento a marzo. Noi dobbiamo stare lì, vicini. Ora siamo al terzo posto, dietro di due punti. E pensate che siamo dietro due punti dal vertice dopo che per un mese, dalla sosta di ottobre alla sosta di novembre, abbiamo giocato senza Christian Pulisic e Adrien Rabiot", ha detto Pellegatti.