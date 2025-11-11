Il giornalista sportivo Marco Cattaneo, intervenuto al podcast 'Acronimi' di 'Repubblica', ha parlato del deludente pareggio, 2-2, preso dal Milan di Massimiliano Allegri allo stadio 'Tardini' contro il Parma nell'ultimo weekend di campionato. “Sabato è stato il giorno dei pareggi, il più rumoroso è stato quello del Milan. Dopo una mezz’ora scarsa 0-2 a Parma, virtualmente in testa alla classifica, in pieno controllo della partita. Eppure, come era già successo in stagione contro Cremonese e Pisa, il Milan ha buttato alle ortiche punti che invece era stato capace di conquistare con le grandi. L’ha fatto un po’ per gli errori di mira nel finale, e un po’ per le inspiegabili disattenzioni difensive che hanno portato il Parma al pareggio".