Il giornalista sportivo Marco Cattaneo, intervenuto al podcast 'Acronimi' di 'Repubblica', ha parlato del deludente pareggio, 2-2, preso dal Milan di Massimiliano Allegri allo stadio 'Tardini' contro il Parma nell'ultimo weekend di campionato. “Sabato è stato il giorno dei pareggi, il più rumoroso è stato quello del Milan. Dopo una mezz’ora scarsa 0-2 a Parma, virtualmente in testa alla classifica, in pieno controllo della partita. Eppure, come era già successo in stagione contro Cremonese e Pisa, il Milan ha buttato alle ortiche punti che invece era stato capace di conquistare con le grandi. L’ha fatto un po’ per gli errori di mira nel finale, e un po’ per le inspiegabili disattenzioni difensive che hanno portato il Parma al pareggio".
ULTIME MILAN NEWS
Cattaneo: “Milan, la rimonta subita ha la faccia di Estupinan. Non era il caso di tenersi Theo?”
Cattaneo ha poi proseguito trovando un 'colpevole' per i due punti persi dal Diavolo in Emilia. "La rimonta subita dal Milan ha la faccia, se proprio dobbiamo trovarne una, di Pervis Estupinan, responsabile su entrambi i gol. Estupinan è l’acronimo di “Emergenza! Sostituire Theo, Urge Pervis! Invece Nullo: Anzi, Nocivo”. Lo abbiamo detto in tanti che nella scorsa stagione il Milan pagava l’indolenza di Theo Hernández, che prendeva un sacco di gol dal suo lato, che serviva uno con più attenzione difensiva, anche a costo di rinunciare alle sgasate che rendevano Theo unico. Ma se con il suo sostituto restano i problemi difensivi e si azzera il contributo offensivo allora viene da pensare se non era il caso di tenersi Theo, a quel punto?”.
