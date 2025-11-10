Parma-Milan, Bergomi: 'Rossoneri in difficoltà, potevano subire 3 o 4 gol ...'

Ecco che cosa ha detto Bergomi: "Difficoltà del Milan contro il Parma, soprattutto sulle corsie laterali. Hanno sofferto tantissimo gli inserimenti di Delprato. Tra il 45' e il 60' il Milan subisce veramente tanto e poteva subire tra i 3 e i 4 gol, o situazioni pericolose. Le difficoltà del Milan in quei minuti sono costate il pareggio".