Parma-Milan, Bergomi: 'Rossoneri in difficoltà, potevano subire 3 o 4 gol ...'

Beppe Bergomi evidenzia le difficoltà del Milan contro il Parma, soprattutto sulle corsie laterali: tra il 45' e il 60' i rossoneri hanno sofferto gli inserimenti di Delprato, rischiando di subire più gol e mostrando lacune difensive preoccupanti
Il Milan di Allegri non riesce a dare continuità al successo ottenuto contro la Roma: al 'Tardini' finisce 2-2 contro un Parma determinato. I rossoneri partono con decisione, sbloccando il match con Saelemaekers e raddoppiando su rigore con Leao. Prima dell'intervallo, però, Bernabé accorcia con un gran gol che riapre la partita. Nella ripresa, i padroni di casa alzano il ritmo e trovano il pareggio con Delprato, sfruttando diverse occasioni pericolose. Nel finale entrambe le squadre sfiorano la vittoria, ma Pulisic e Saelemaekers non concretizzano le chance più nitide.
Parma-Milan, le parole di Bergomi sui rossoneri
—
Beppe Bergomi, ex difensore e oggi opinionista, è intervenuto durante la puntata settimanale del Club su Sky Sport, commentando il deludente pareggio dei rossoneri in casa del Parma di Cuesta, sottolineando delle difficoltà difensive preoccupanti nel secondo tempo. Ecco le sue osservazioni sulla squadra di Max Allegri.