Il clima a Napoli, dopo l'inaspettata sconfitta contro il Bologna per 2-0, non è dei migliori, viste anche le pesanti dichiarazioni fatte dall'allenatore, Antonio Conte, post partita. Nelle ultime ore, infatti, sono iniziate a circolare delle voci sul futuro del tecnico partenopeo. Molte ipotizzavano anche delle possibili dimissioni o delle trattative per la rescissione del contratto. In merito, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto spendere alcune parole sulla questione tramite il suo profilo X cercando di fare chiarezza. Ecco, di seguito, le sue parole:
SERIE A
Conte via? De Laurentiis fa chiarezza: “Sintonia speciale tra me e lui”
Serie A, le parole di De Laurentiis su Conte—
"Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"...,che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli."
