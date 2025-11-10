"Il Milan, non so se può farcela. Ci sono molte squadre che al momento non sono al loro meglio. Penso che l’Inter abbia fatto davvero bene negli ultimi due anni. Anche la Juventus sta faticando ultimamente. Anche la Roma, ci sono molte squadre che stanno facendo fatica.

Il Napoli ha fatto bene, ma in precedenza ha perso in Olanda contro il PSV. Quindi, al momento, in Italia è tutto un po’ strano. Continuo comunque a pensare che le squadre italiane possano giocare un bel calcio. Anche il Milan, con i nuovi proprietari questo non aiuta. Avranno visioni diverse sui vari giocatori, quindi anche questo è un progetto. Forse dovremo aspettare un po’ per vedere cosa succede"

PROSSIMA SCHEDA >>>

LEWANDOWSKI A GENNAIO? — Negli ultimi tempi, si sta parlando sempre di più di un'eventuale approdo al Milan da parte di Robert Lewandowski, attuale attaccante del Barcellona. Il classe '88 è in scadenza di contratto e, complici anche alcuni infortuni, ha perso il posto da titolare nella squadra blaugrana.

Fabrizio Romano, noto giornalista sportivo ed esperto di mercato, ha voluto far chiarezza sulla situazione: "Al di là dell' apprezzamento e dell'opportunità di portare in Italia un giocatore come Lewandowski, quello che risulta è che, anche parlando con chi è vicino a Lewandowski, l'attaccante non abbia intenzione di spostarsi a gennaio".

"È convinto personalmente che il Barça possa fare strada in diverse competizioni, Champions League inclusa, e vuole chiudere nel modo migliore la sua esperienza al Barcellona".

PROSSIMA SCHEDA >>>

IL NOME DI TARE PER LA PORTA — Con il futuro al Milan di Mike Maignan ancora incerto, il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, si sta continuando a guardare intorno per non farsi cogliere impreparato.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Suzuki, portiere del Parma, Carnesecchi, Caprile e Di Gregorio ma, negli ultimi giorni, un altro nome si è aggiunto al taccuino del ds: Mandas.

Secondo quanto riferito dal Messaggero, il giovane classe 2001 della Lazio sarebbe l'osservato speciale.

PROSSIMA SCHEDA >>>

LA NUOVA MAGLIA — LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sempre in bilico il futuro di Maignan: Tare pensa ad un nuovo nome. Di chi si tratta

Nonostante siamo solo alla 11esima giornata, già si sta pensando alla maglia della prossima stagione. Puma, sponsor del Milan, potrebbe riportare ai rossoneri una magli più tradizionale, con le classiche strisce rossonere senza alterazioni (niente disegni o contorni bianchi). Lo ha riferito Footy Headlines.